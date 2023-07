भारतीय हवामान विभागाने 26 जुलै, बुधवार रोजी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील काही जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाने रायगड, रत्नागिरी, पुणे आणि सातारा जिल्ह्याला रेड अलर्ट जारी केला आहे. तर मुंबई, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

Maharashtra | India Meteorological Department issues ‘red’ alert in Raigarh, Pune, Satara and Ratnagiri districts for 26th July. ‘Orange’ alert issued in Mumbai, Palghar and Thane.

