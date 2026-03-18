35 वर्षांचा मुलगा अंथरुणाला खिळून, उपचारांसाठी 4 कोटींच्या कर्जाचा डोंगर.. तरीही लेकासाठी आई वडिलांच्या आशा कायम

हरीश राणा हे उदाहरण संपूर्ण हिंदुस्थानसमोर ताजे असतानाच, अजून एक अशीच हृद्याला पीळ घालणारी घटना समोर आली आहे. मुंबईतील आनंद दीक्षित असे या मुलाचे नाव आहे. गेले २७ महिने हा मुलगा कोमात असून, याचे ४ कोटींचे बिल भरण्यासाठी आई वडिलांनी सर्वस्व पणाला लावले आहे. एका भीषण अपघातानंतर आनंद कोमात गेला आणि आजही त्याच अवस्थेत आहे. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ, मुंबईतील एक कुटुंब आपल्या ३५ वर्षीय मुलाला, आनंद दीक्षितला, मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ही फक्त एका कोमात असलेल्या व्यक्तीची व्यथा नाही, तर ही व्यथा आहे व्यवस्थेने उभारलेल्या काठीची..
२९ डिसेंबर २०२३ च्या रात्री गोरखपूरमध्ये झालेल्या एका अपघाताने आनंदचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. त्या दिवशी आनंदने आपल्या आवडीची एक नवीन स्कूटर खरेदी केली होती. तो आनंद साजरा करण्यासाठी निघाला होता, पण तीच स्कूटर त्याच्या अधःपतनाचे कारण ठरली. त्या जीवघेण्या अपघातानंतर, आनंद कायमच्या बेशुद्ध अवस्थेत, म्हणजेच कोमासारख्या स्थितीत गेला आणि आजही त्याची प्रकृती तशीच आहे. तो बोलूही शकत नाही किंवा हालचालही करू शकत नाही. तो मशीनच्या साहाय्याने श्वास घेत आहे आणि त्याला नळीद्वारे अन्न दिले जात आहे.
आनंदचे हृदय धडधडत ठेवण्यासाठी दीक्षित कुटुंबाने आपली आयुष्यभराची बचत पणाला लावली आहे. त्याच्या वैद्यकीय बिलांचा खर्च आतापर्यंत ४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. कुटुंबाने आपली जमीन, दागिने आणि सर्व बचत विकली आहे. कुटुंबाने विमा कंपनीवर फसवणुकीचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केअर हेल्थ इन्शुरन्सने त्यांचा दावा फेटाळल्यामुळे त्यांच्यावर ५० लाख रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज झाले आहे. आनंदचे वडील म्हणाले, “रुग्णालयाची बिले आणि विमा कंपनीने दावा नाकारल्यामुळे आमची आर्थिक लूट झाली आहे. आम्ही कर्जात बुडत होतो आणि त्यांनी आम्हाला वाऱ्यावर सोडले.”
कोकिलाबेन आणि लोटससारख्या रुग्णालयांमध्ये ते कुटुंब आपल्या मुलाच्या जीवासाठी याचना करत असतानाच, मुंबईत त्यांच्यावर आणखी एक संकट कोसळले. बेकायदेशीर बांधकाम बिल्डरसोबत झालेल्या वादामुळे बीएमसीने मुंबईतील त्यांचे एकमेव घर पाडले. घर उद्ध्वस्त झाल्यामुळे, आनंदचे उपचार सुरू ठेवता यावेत यासाठी आता त्या कुटुंबाला भाड्याच्या घरात राहण्यास भाग पडले आहे. त्यांचा मुलगा आयसीयूमध्ये असताना, त्यांचे घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते.
एवढ्या सगळ्या संकटांनंतरही आईचं प्रेम मात्र अजूनही हरलेले नाही. आनंदची आई रोज त्याचा फोन आणि घड्याळ जपून ठेवते, आपला मुलगा उठून ते मागेल याची वाट पाहत. ती म्हणाली, “व्यवस्थेने आमचं घर हिरावून घेतलं, आमच्या मुलाचं आरोग्य हिरावून घेतलं, पण ते माझा विश्वास हिरावून घेऊ शकत नाहीत. मी फक्त एका चमत्काराची वाट पाहत आहे.”