Video – निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने सत्तेत आलेल्या सरकारला नेमकी कसली भीती वाटते?

सामना ऑनलाईन
|
adi

निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने सत्तेत आलेल्या बहुमताच्या सरकारला नेमकी कसली भीती वाटते? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पंढरपूरमध्ये शेततळ्यात बुडून पती, पत्नीसह पाच वर्षीय मुलाचा मृत्यू

video

Video – जनतेचे प्रश्न विरोधकांनी मांडू नये अशीच तुमची इच्छा

Photo – आकाशात झेपावले हॅलिकॉप्टर्स, मुंबईत मोठ्या उत्साहात नौदल दिन साजरा

video

Video – ज्यांनी स्वतःच्या कार्यालयावर दशकानुदशके तिरंगा फडकावला नाही, अरविंद सावंत यांची टीका

video

Video – हॅलिकॉप्टरमधून येणाऱ्या बॅगांमधून कोणता आनंदाचा शिदा वाटला जातो- आदित्य ठाकरे

Sindhudurg News – जानवली येथील चोरीत हस्तगत झालेली श्री दत्त मूर्ती ट्रस्टच्याच ताब्यात द्यावी! कणकवली न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

Jalna News – जालन्यातील नळणीवाडीत ५ लाख रुपयांचा गांजा जप्त, पोलिसांची कारवाई; एक आरोपी ताब्यात

पुणे बाजार समिती गैरव्यवहाराला सरकारकडून पाठिंबा! हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले तरी पावसाळी अधिवेशनाती आदेशांना हरताळ

Syed Mushtaq Ali Trophy – चेन्नई सुपर किंग्जने रिलीज केलेल्या खेळाडूचा रुद्रावतार; गोव्याविरुद्ध केली विस्फोटक खेळी