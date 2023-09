त्यांचा हा वेळकाढूपणा घटनाबाह्य सरकारला संरक्षण देण्यासाठीच, आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी ट्विटरवरून सभापती राहुल नार्वेकर यांच्यावर निशाणा साधला. आमदारांच्या अपात्रेतेसंदर्भातील सुनावणीबाबत सभापतींकडून वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावरून आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. तसेच त्यांची ही वेळकाढू रणनीती ही संपूर्ण जग पाहतेय, असा इशारा देखील दिला.

Justice Delayed is Clearly Justice Denied, and not to just us, but to Maharashtra.

Maharashtra has been treated unfairly by the bjp that toppled the MVA and foisted an unconstitutional Govt in a hostile manner.

While the ball now lies in the court of the Speaker Rahul Narvekar…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 27, 2023