ब्रेकिंग – आमिर खान-किरण राव होणार विभक्त, 15 वर्षाच्या संसारानंतर घटस्फोटाची घोषणा

बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आणि त्याची पत्नी किरण राव विभक्त होणार आहेत. 15 वर्ष संसार केल्यानंतर दोघे घटस्फोट घेणार आहेत. दोघांनी एका संयुक्त पत्रकाद्वारे याची घोषणा केली. यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

Actor Aamir Khan and his wife Kiran Rao, in a joint statement announce divorce after 15 years of marriage.

The couple said, "We would like to begin a new chapter in our lives – no longer as husband and wife, but as co-parents and family for each other." pic.twitter.com/gnQd2UPLTZ

