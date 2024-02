दिल्लीत आप-काँग्रेसचं ठरलं; जागावाटपही जाहीर; कोण कुठून लढणार वाचा एका क्लिकवर

भारतीय जनता पक्षाची हुकूमशाही राजवट उलथवून टाकण्यासाठी देशभरातील सर्व विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. दिल्लीमध्येही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागावाटप निश्चित झाले आहे. दिल्लीतील 7 जागांपैकी 4 जागा आम आदमी पार्टी, तर 3 जागा काँग्रेस लढवणार आहे. दिल्लीसह अन्य चार राज्यातील जागावाटपाबाबतही दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे.

शनिवारी दुपारी आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. आपकडून कॅबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी आणि खासदार संदीप पाठक आणि तर काँग्रेसकडून मुकुल वासनिक, दीपक बाबरिया आणि अरविंदर सिंह लवली हे या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. यात दोन्ही पक्षांनी दिल्लीसह पाच राज्यांमध्ये आघाडीची घोषणा केली.

दिल्लीमध्ये लोकसभेच्या 7 जागा असून त्यापैकी 4 जागांवर आम आदमी पार्टी, तर 3 जागांवर काँग्रेस निवडणूक लढेल. आम आदमी पार्टीकडे नवी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि उत्तर दिल्ली लोकसभा मतदारसंघ, तर काँग्रेसकडे चांदनी चौक, ईशान्य आणि उत्तर-पश्चिम मतदारसंघ आले आहेत.

दिल्लीसह गुजरात, हरियाणा, चंदिगड आणि गोव्यातही आप-काँग्रेस एकत्र निवडणूक लढणार आहे. गुजरातमधील 26 लोकसभा जागांपैकी 24 जागा काँग्रेस तर 2 जागा (भरुच आणि भावनगर) आप लढवेल.

हरियाणातील 10 जागापैकी 9 जागा काँग्रेस, तर एक जागा आप लढवणार आहे. आपकडे कुरुक्षेत्र मतदारसंघ आला आहे. चंदिगडमध्ये लोकसभेची एकच जागा असून ती काँग्रेस लढवणार आहे. यासह गोव्यातील दोन्ही जागाही काँग्रेसच्याच ताब्यात आल्या आहेत.

