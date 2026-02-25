बीएसएनएल संचालकांना ‘शाही प्रोटोकॉल’ अधिकाऱ्याला महागात; आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलममध्ये बदली

बीएसएनएल संचालक विवेक बंजल यांच्या प्रयागराज भेटीसाठी जारी केलेल्या वादग्रस्त ‘शाही प्रोटोकॉल’वर केंद्रीय दळणवळण मंत्रांलयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 19 फेब्रुवारी रोजी डीजीएम स्तरावर जारी केलेल्या या प्रोटोकॉलमध्ये संगम स्नान आणि जेवण यासारख्या सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी 50 हून अधिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कागदपत्र इंटरनेटवर व्हायरल झाल्यानंतर 25 फेब्रुवारी रोजी होणारा नियोजित दौरा रद्द करण्यात आला. सरकारने हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत प्रयागराजचे पीजीएमटी ब्रजेंद्र कुमार सिंग यांची आंध्र प्रदेशला बदली केली. विवेक बंजल यांना यावर उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
प्रयागराज भेटीसाठी जारी केलेल्या ‘शाही प्रोटोकॉल’मुळे बीएसएनएल विभागात खळबळ उडाली आहे. संगममध्ये आंघोळीपासून ते टॉवेल पुरवण्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टींची व्यवस्था करण्यासाठी तैनात केलेल्या ५० अधिकाऱ्यांचा मुद्दा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला तेव्हा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी ते अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आणि कठोर कारवाईचे आदेश दिले.
व्हायरल प्रोटोकॉलमध्ये विवेक बंजल यांच्या स्वागतासाठी प्रत्येक मिनिटाची योजना तपशीलवार देण्यात आली होती. संगम स्नानानंतर वापरलेले कपडे, टॉवेल आणि इतर वैयक्तिक वस्तूंची जबाबदारी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली होती. सूचना इतक्या तपशीलवार होत्या की स्नानानंतर कोणतीही वस्तू मागे राहू नये यासाठी अधिकारी तैनात करण्यात आले होते. या “व्हीआयपी संस्कृती” वर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी तीव्र टीका केली आणि त्याला “शाही आदरातिथ्य” म्हटले, ज्यामुळे विभागाची बदनामी झाली.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की हे परंपरेचे उल्लंघन आहे आणि ते ऐकून त्यांना धक्का बसला. त्यांनी सांगितले की हे पूर्णपणे अनुचित आहे आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल. मुख्यालयाच्या आदेशानुसार, पीजीएमटी ब्रजेंद्र कुमार सिंग यांची आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम येथे बदली करण्यात आली आहे, तर डीएम जागेश्वर वर्मा यांची नेटवर्क ट्रान्समिशन नॉर्थ युनिटमध्ये बदली करण्यात आली आहे. विभागाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी भेट रद्द केल्याची पुष्टी केली आणि जुना प्रोटोकॉल अवैध घोषित केला. डीजीएमच्या स्वाक्षरीने पीजीएमटी कार्यालयातून वादग्रस्त प्रोटोकॉल जारी करण्यात आला. संचालक विवेक बंजल यांना आता या प्रकरणाचे उत्तर देण्यासाठी थेट बोलावण्यात आले आहे. त्यांना त्यांचे स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण बीएसएनएल विभागात नाराजी दिसत आहे.