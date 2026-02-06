प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावर! ७० टक्के विमानांमध्ये वारंवार बिघाड, सरकारची संसदेत धक्कादायक माहिती

एअर इंडिया समूहाच्या तांत्रिक सुरक्षिततेबाबत आणि विमानांच्या देखभालीबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एअर इंडिया समूहाच्या दर १० पैकी ७ विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक दोष (Recurring Technical Defects) आढळत असल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. नागरी विमानचालन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी गुरुवारी लोकसभेत ही माहिती सादर केली.
काय आहे आकडेवारी? संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२५ पासून करण्यात आलेल्या तपासणीत एअर इंडिया समूहाच्या २६७ विमानांपैकी १९१ विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड झाल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये एअर इंडियाच्या १६६ पैकी १३७ विमानांचा, तर एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या १०१ पैकी ५४ विमानांचा समावेश आहे. भारतीय विमान कंपन्यांच्या यादीत एअर इंडिया या तांत्रिक त्रुटींच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
एअर इंडियाचे स्पष्टीकरण या आकडेवारीवर स्पष्टीकरण देताना एअर इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे सर्व दोष विमानांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नाहीत. विमानातील उपकरणांचे ए, बी, सी आणि डी अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते. एअर इंडियाच्या विमानांमधील बहुतांश समस्या ‘श्रेणी डी’ (Category D) मधील आहेत. यात सीट, ट्रे टेबल, स्क्रीन यांसारख्या प्रवासी सुविधांच्या त्रुटींचा समावेश आहे, ज्याचा विमानाने उडण्याशी किंवा सुरक्षेशी कोणताही संबंध नाही. पुढील दोन वर्षांत विमानांच्या नूतनीकरणाच्या (Retrofit Program) माध्यमातून या समस्या सोडवल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इतर कंपन्यांची स्थिती केवळ एअर इंडियाच नाही, तर इतर विमान कंपन्यांमध्येही अशा समस्या आढळल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या ‘इंडिगो’च्या ४०५ पैकी १४८ विमानांमध्ये तांत्रिक दोष आढळले. स्पाइसजेटच्या ४३ पैकी १६, तर आकासा एअरच्या ३२ पैकी १४ विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक त्रुटींची नोंद करण्यात आली आहे.
डीजीसीएची कडक नजर विमान प्रवासाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) गेल्या वर्षभरात ३,८९० देखरेख तपासण्या आणि ५६ नियामक ऑडिट केले आहेत. तसेच, नियामक क्षमता वाढवण्यासाठी तांत्रिक पदांची संख्या ६३७ वरून १०६३ पर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहितीही सरकारने संसदेला दिली आहे.
