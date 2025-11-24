आरक्षण वर्गीकरणाबाबतचा प्रश्न विचारताच अजित पवारांची भंबेरी, घोषणांमुळे सभेत गोंधळ

सामना ऑनलाईन
|

कुठलीही व्यापारपेठ पाडायला अक्कल लागत नाही, तर ती उभी करायला अक्कल लागते, अशा शब्दांत विरोधकांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाचार घेतला. विशेष म्हणजे ह्या सभेत असलेल्या जनसमुदायातील माधव अशोक गायकवाड याने आरक्षण वर्गीकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अशा घोषणा देत व प्रश्न करून अजित पवारांची भंबेरी उडविली. यामुळे काही वेळ सभेत गोंधळ उडाला.

कंधार व लोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी कंधार येथील शिवाजी चौकामध्ये ना. अजित पवार यांची सभा घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. सभेच्या ठिकाणी जनसमुदायातील माधव अशोक गायकवाड (उमरी) हे पवारांचे भाषण सुरू असताना उभे राहिले व अजित पवारांना आरक्षणाचे वर्गीकरण कधी करणार, असा सवाल केल्याने पवारांची भंबेरी उडाली. नेहमीप्रमाणे विरोधकांचे कारस्थान असे म्हणत मीडियावर भडकले. कॅमेर्‍यावाल्यांचे कॅमेरे तिकडेच वळतात अन् अजित पवारांच्या सभेत गोंधळ अशी चर्चा सुरू करतात, असेही ते बोलले. पोलिसांनी सदर व्यक्तीस उचलून पोलीस ठाण्यात नेले. दुपारी एक वाजताची वेळ सभेसाठी दिली होती, परंतु अडीच वाजता अजित पवार सभास्थळी आले. यावेळी अजित पवार यांनी कंधार शहरातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयांचा उल्लेख करत कंधार शहर हे चहुबाजूने राष्ट्रीय महामार्गाला जोडण्याचे आश्वासन देत प्रसंगी केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थानच्या लेकींची कमाल, सलग दुसऱ्यांदा जिंकला कबड्डी विश्वचषक

धर्मेंद्र यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद, आदित्य ठाकरे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

प्रारूप मतदार यादीतील गोंधळ हा स्पष्टपणे देशद्रोहाचा गुन्हा, याद्यांमध्ये बदल न झाल्यास रस्त्यावर उतरणार; आदित्य ठाकरेंचा इशारा

निवृत्त झाल्यावर माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी सोडली ही सरकारी सुविधा, नवा आदर्श केला प्रस्थापित

इस्रायलचा लेबनॉनवर हवाई हल्ला, हिजबुल्लाहच्या प्रमुख नेत्याचा खात्मा

भाजपने प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवल्यास त्यांची एकही जागा येणार नाही, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

ते दिलीपजींना मोठा भाऊ मानत होते… धर्मेंद्र यांच्या निधनावर सायरा बानो यांनी सांगितल्या खास आठवणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, राज ठाकरेंसह प्रमुख नेत्यांनी बॉलीवूडच्या हीमॅनला वाहिली श्रद्धांजली

Mumbai News – घाटकोपरच्या पंतनगरमध्ये चाळीत आग, चार मुलांसह सहा जण जखमी