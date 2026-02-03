अजितदादांच्या अस्थींचे पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीत विसर्जन

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे नुकतेच बारामतीजवळ विमान अपघातात निधन झाले. या दुखद घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळत आहेत. मंगळवारी अजितदादांच्या अस्थी पंढरपुर येथे आणण्यात आल्या होत्या. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अस्थिकलशाचे दर्शन घेण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर रथामध्ये अस्थी कलश व अजितदादांचा फोटो ठेवून बाल वारकऱ्यांसह नेते मंडळी समवेत छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते चौफळा ते नामदेव पायरी, तिथून चंद्र्भागा तिरावर कलश आणण्यात आला. त्यानंतर अजितदादांच्या अस्थिंची विधिवत पूजा करून अस्थी आमदार अभिजित पाटील, संदीप मांडवे, वसंतराव देशमुख यांनी होडीतून मध्यभागी नेत त्यांचे विसर्जन केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

L&T Mumbai Open 2026 – दर्जा सेमेनिस्तजा, लानलाना तारारुडी, हॅनी वंदीविकल यांचा दुसऱ्या फेरीत प्रवेश

मेलबर्नमधील महात्मा गांधींचा 426 किलोग्राम वजनाचा ब्राँझचा पुतळा चोरला

Ratnagiri News – लादलेली MIDC, जिंदाल कंपनीचे प्रदूषण, बेरोजगारी, संकटात सापडलेली मासेमारी; सामाजिक कार्यकर्त्याने फोडली वाचा

गद्दारांना धडा शिकवा आणि राजापूरात भगवा फडकवा, शिवसेना नेते विनायक राऊत यांचे आवाहन

ये नया हिंदुस्थान है! ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी! धुरंदर 2 चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित

CSMVS येथे ग्यूमेड तांत्रिक मठाकडून वाळू मांडळा निर्मिती; तिबेटच्या जिवंत परंपरांचा अनोखा अनुभव

कणकवलीत वीजपुरवठा खंडित; संतप्त व्यापाऱ्यांची वीज उपकेंद्रावर धडक

हॉकी वर्ल्डकपही खेळला; आता T-20 World Cup मध्ये धमाका करण्यासाठी 42 वर्षीय खेळाडू सज्ज

निर्लज्जपणाचा कळस, अजित दादांच्या अंत्यसंस्काराला आलेल्या नागरिकांच्या दागिने आणि मोबाईलवर चोरांचा डल्ला, पोलिसांकडून 20 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त