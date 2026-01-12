विराट धावांची मशीन! त्याच्यासारखी भूक कुणात पाहिली नाही – अ‍ॅलन डोनाल्ड

सामना ऑनलाईन
|

विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून थोडी घाईने निवृत्ती घेतलीय. त्याच्यातील धावांची भूक, जिद्द आणि वेडेपणा इतका प्रचंड आहे की, तो 2027 वन डे विश्वचषकापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ठामपणे टिकून राहील, असा विश्वास दक्षिण आफ्रिकेचा माजी महान वेगवान गोलंदाज अ‍ॅलन डोनाल्डने व्यक्त केला.

2014-15 च्या आयपीएल हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा गोलंदाजी प्रशिक्षक असताना विराटसोबत काम केलेल्या डोनाल्डने त्याच्या खेळाच्या तत्त्वांवर भर दिला. फिटनेस आणि खेळावरील आसक्तीच्या बाबतीत विराटसारखी भूक मी कुणात पाहिली नाही. तो स्वतःला फिट ठेवण्यात चॅम्पियन आहे. कुणीही त्याच्यासारखी मेहनत करत नाही. तो अक्षरशः एक मशीन आहे. मला आजही कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते, असे भावुक शब्दांत डोनाल्ड म्हणाला.

मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये विराटला खेळताना पाहायला मिळेल याबाबत डोनाल्ड ठाम आहे. मात्र कसोटीतून तो लवकर निवृत्त झाला, पण वन डे आणि विश्वचषकात आपण त्याला नक्की पाहू, असे त्याने स्पष्ट केले.

विक्रमी विराट कोहली! सचिन तेंडुलकरांनाही टाकले मागे

आगामी टी-20 विश्वचषकाबाबत बोलताना डोनाल्डने दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे कौतुक केले. 7 फेब्रुवारीपासून हिंदुस्थान आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणाऱया या स्पर्धेत सामना जिंकणे गोलंदाजांसाठी किती अवघड असेल यावर त्याने भाष्य केले. हिंदुस्थानातील खेळपट्टय़ा जगातील सर्वोत्तम टी-20 खेळपट्टय़ा आहेत. तिथे गोलंदाजी करणे फार कठीण आहे. आयपीएलमध्ये पॉवर प्लेमध्ये 120 हून अधिक धावा होताना मी पाहिल्या आहेत. ती फलंदाजीची कला आहे, असे तो म्हणाला.

रोहित शर्मा सर्वाधिक षटकार ठोकणारा सलामीवीर

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur accident – खासगी ट्रॅव्हल्सची दुचाकीला धडक, दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

दुखापतीने ठरवला मलेशिया ओपनचा विजेता; जगज्जेत्या शी यूकीची फायनलमधून माघार, कुनलावुतला जेतेपदाचे बक्षीस

क्रिकेटनामा – विराटची विराट खेळी!

परभणीत नाकाबंदीत आढळली साडेपाच लाखांची रोकड

मुंबई-कर्नाटक यांच्यात आज उपांत्यपूर्व संघर्ष, पडिक्कल विरुद्ध सरफराज लढतीकडे लक्ष; सौराष्ट्रसमोर अपराजित यूपीचे आव्हान

अकोल्यात 64 मतदान केंद्र; संवेदनशील, सीसीटीव्ही लावणार

कोल्हापूर, इचलकरंजीत ‘अर्थगंगे’ला महापूर, मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी उमेदवारांकडून श्रीमंती थाट

रोहित शर्मा सर्वाधिक षटकार ठोकणारा सलामीवीर

मद्याचे घोट आणि बिर्याणीने भरते पोट, सोबत महागड्या वस्तूंचीही भेट; चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पैशांच्या बाजारावर प्रचाराचा खेळ