इराणच्या हल्ल्याचा ‘डिजिटल’ फटका? संयुक्त अरब अमिरातीतील Amazon चे डेटा सेंटर ठप्प

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या (AWS) डेटा सेंटरला अज्ञात ‘वस्तूंनी’ धडक दिल्याने अॅमेझॉनचे क्लाउड युनिट तात्पुरते बंद पडले आहे. १ मार्च रोजी पहाटे ४:३० वाजता (PST) एका विशिष्ट झोनमधील (mec1-az2) सुविधेवर काही वस्तू आदळल्या, ज्यामुळे ठिणग्या उडून आग लागली, असे अॅमेझॉनने स्पष्ट केले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव स्थानिक अग्निशमन दलाने इमारतीचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने हा संपूर्ण झोन ठप्प झाला.
इराणने अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून संयुक्त अरब अमिराती आणि आखाती देशांमधील अमेरिकी सैन्य तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अॅमेझॉनच्या डेटा सेंटरवर झालेला हा हल्ला युद्धाशी संबंधित आहे का, असे विचारले असता अॅमेझॉनने यावर अधिकृत भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या घटनेमुळे अॅमेझॉन इलास्टिक कॉम्प्युट क्लाउड (EC2) आणि अॅमेझॉन रिलेशनल डेटाबेस सर्व्हिस (RDS) यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत.
AWS हेल्थ डॅशबोर्डवरील ताज्या अपडेट्स
१ मार्च, रात्री १०:४६ (PST): दुसऱ्या एका झोनमध्येही (mec1-az3) वीजपुरवठ्याची समस्या जाणवत असून नवीन इन्स्टन्स सुरू करणे कठीण झाले आहे. DynamoDB आणि S3 सारख्या सेवांमध्येही त्रुटी (Errors) वाढल्या आहेत.
१ मार्च, सायंकाळी ६:०१ (PST): प्रभावित झालेल्या झोनमधील ‘इलास्टिक आयपी’ (Elastic IP) दुसऱ्या सुरक्षित झोनमध्ये हलवण्याची सुविधा ग्राहकांना देण्यात आली आहे. मात्र, वीजपुरवठा कधी सुरू होईल याची कोणतीही निश्चित वेळ (ETA) अद्याप मिळालेली नाही.
१ मार्च, दुपारी २:२८ (PST): काही नेटवर्किंग एजीआय (APIs) मध्ये सुधारणा होत असली तरी, पूर्ण वसुलीसाठी अजून अनेक तास लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत ग्राहकांना दुसऱ्या रिजनमध्ये (Region) सेवा स्थलांतरित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
१ मार्च, सकाळी ९:४१ (PST): डेटा सेंटरवर वस्तू आदळल्याने आग लागल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. अग्निशमन दलाने वीज बंद केली असून, पुन्हा वीज सुरू करण्यासाठी प्रशासनाच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे.
अॅमेझॉनने आपल्या ग्राहकांना या कठीण काळात संयम राखण्याचे आणि पर्यायी अॅव्हेलेबिलिटी झोन किंवा इतर प्रादेशिक डेटा सेंटर्सचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
