19 देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत बंदी

सामना ऑनलाईन
|

अफगाणी नागरिकाने केलेल्या गोळीबारात सुरक्षा जवानाचा मृत्यू झाल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड संतापले आहेत. अफगाणिस्तानसह तिसऱया जगातील (अविकसित) 19 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत कायमची प्रवेशबंदी करण्याचे संकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज दिले. लवकरच सरकार हा निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसजवळ नुकतीच गोळीबाराची घटना घडली. त्यात नॅशनल गार्डच्या जवानाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अमेरिका सरकारने स्थलांतरितांच्या कायम निवासी दर्जाचा (ग्रीन कार्डधारक) फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अमेरिकेत सध्या असलेल्या 19 देशांतील स्थलांतरितांची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.

‘या’ देशांना फटका?

तिसऱया जगातील देशांमध्ये अफगाणिस्तान, म्यानमार, बुरुंडी, चाड, काँगो, क्युबा, विषुववृत्तीय गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लाओस, लिबिया, सिएरा लिओन, सोमालिया, सुदान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, व्हेनेझुएला आणि येमेन यांचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई, महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण, पैशांची अतिवृष्टी; निवडणुकीतील पैसे वाटपावरून उद्धव ठाकरे यांचा महायुतीवर हल्ला

मंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, मैं हूँ डॉन! धमक्यांना घाबरू नका, देवाभाऊ आपल्या मागे

प्रदूषणाची कोर्टाला चिंता…समिती नेमण्याचे आदेश, बांधकाम साईट्सची होणार तपासणी

मतदानाच्या आदल्या रात्री 10 वाजेपर्यंत प्रचाराला मुभा

राजेश अगरवाल मुख्य सचिव

धक्कादायक! इस्रायलचे हिंदुस्थानात गुपचूप ऑपरेशन, 6000 लोकांना पळवून नेताहेत!

इम्रान जिवंत असल्याचा पुरावा काय! मुलगा कासीम भडकला… पाकिस्तान सरकारला दिला इशारा

महायुतीत महाभारत… ढकलाढकली सुरूच, आता शिंदे-चव्हाण वादात नाईकांची उडी

साधूग्रामच्या नावाखाली एक सुंदर वन ताब्यात घ्यायचे आणि… हा तर निर्लज्जपणा; आदित्य ठाकरे यांची सरकारवर टीका