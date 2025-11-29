19 देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत बंदी

अफगाणी नागरिकाने केलेल्या गोळीबारात सुरक्षा जवानाचा मृत्यू झाल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड संतापले आहेत. अफगाणिस्तानसह तिसऱया जगातील (अविकसित) 19 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत कायमची प्रवेशबंदी करण्याचे संकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज दिले. लवकरच सरकार हा निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसजवळ नुकतीच गोळीबाराची घटना घडली. त्यात नॅशनल गार्डच्या जवानाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अमेरिका सरकारने स्थलांतरितांच्या कायम निवासी दर्जाचा (ग्रीन कार्डधारक) फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अमेरिकेत सध्या असलेल्या 19 देशांतील स्थलांतरितांची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.
‘या’ देशांना फटका?
तिसऱया जगातील देशांमध्ये अफगाणिस्तान, म्यानमार, बुरुंडी, चाड, काँगो, क्युबा, विषुववृत्तीय गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लाओस, लिबिया, सिएरा लिओन, सोमालिया, सुदान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, व्हेनेझुएला आणि येमेन यांचा समावेश आहे.