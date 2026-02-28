Israel Iran War – स्वतःला शांतीदूत म्हणवणाऱ्या ट्रम्प यांनी त्यांचे खरे रंग दाखवले! रशियाने अमेरिकेला फटकारले

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर रशियाने तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त करत अमेरिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांना फटकारले आहे. रशियन सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव म्हणाले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा त्यांचे खरे रंग दाखवले आहेत. स्वतःला शांतीदूत म्हणवणाऱ्या ट्रम्प यांचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे. रशियांच्या या प्रतिक्रियेनंतर जागतिक तणाव आणखी वाढवण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त लष्करी हल्ल्यांनंतर जागतिक राजकारण तापले आहे. इराणची राजधानी तेहरानमध्ये अनेक स्फोट आणि इराणमध्ये झालेल्या हल्ल्यांच्या वृत्तांदरम्यान रशियाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. रशियन सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर थेट हल्ला चढवत म्हटले आहे की, स्वतःला शांतीदूत म्हणवणाऱ्या ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा त्यांचे खरे रंग दाखवले आहेत.
रशियाचे मेदवेदेव यांनी म्हटले आहे की, स्वतःला शांतीदूत म्हणवणाऱ्या ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा लष्करी मार्ग निवडला आहे. शनिवारी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केली असताना त्यांचे हे विधान आले आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणनेही प्रत्युत्तर देत इस्रायलसह सात देशांवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. त्यामुळे या युद्धाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे की, अमेरिकन सैन्याने इराणमध्ये मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली आहे. त्यांनी आरोप केला की इराण आपला अणुकार्यक्रम सतत पुढे नेत आहे आणि अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहे. ही कारवाई अमेरिकन लोकांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक होती.
रशियाने संपूर्ण कारवाईला धोकादायक आणि अस्थिर करणारे पाऊल म्हणून वर्णन केले आहे. मेदवेदेव यांचे हे विधान अमेरिकेला एक कडक इशारा म्हणून पाहिले जात आहे. रशियाच्या या भूमिकेवरून असे दिसून येते की ते इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईला उघडपणे पाठिंबा देणार नाहीत आणि अमेरिकेला राजनैतिकदृष्ट्या कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
हल्ल्यापूर्वी अमेरिकेने मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केले होते आणि इराणला वारंवार तडजोड करण्याचा इशारा दिला होता. आता, रशियाच्या या इशाऱ्यामुळे संकट अधिक गडद होत असल्याचे दिसून येत आहे. हा संघर्ष मर्यादित राहील की मोठ्या प्रादेशिक संघर्षात रूपांतरित होऊ शकतो याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदाय लक्ष ठेवून आहे. इराणवरील अमेरिकेच्या दबावादरम्यान रशिया ट्रम्प यांना वारंवार इशारा देत आहे.