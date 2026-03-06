अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवरवर ईडीने फास आवळला; मुंबई आणि हैदराबादमधील अनेक ठिकाणी छापे

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांविरुद्ध मोठी कारवाई केली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून एजन्सीने अनेक ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई प्रामुख्याने त्यांच्या समूह कंपनी रिलायन्स पॉवरशी संबंधित प्रकरणांच्या संदर्भात केली जात आहे. बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर तपास केंद्रित करण्यात येत आहे. ईडीची पथके या संदर्भात असंख्य कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे गोळा करत आहेत. एजन्सी या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आर्थिक व्यवहार आणि कंपन्यांच्या नेटवर्कची देखील चौकशी करत आहे.
अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स पॉवरशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंदर्भात ईडीने मुंबई आणि हैदराबादमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले. सुमारे १५ पथके तपास करत आहेत आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित ठिकाणांचा शोध घेतला जात आहे. या तपासाचा भाग म्हणून ईडीने दोन प्रमुख शहरांमध्ये एकाच वेळी छापे टाकले. मुंबई आणि हैदराबादमध्ये कंपनी आणि तिच्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या परिसरात छापे टाकले जात आहेत. शोध मोहिमेसाठी दोन्ही शहरांमधील अंदाजे १० ते १२ ठिकाणी ओळख पटवण्यात आली आहे. एजन्सीचे अधिकारी या ठिकाणी कागदपत्रे, संगणक रेकॉर्ड आणि इतर आर्थिक माहिती तपासत आहेत. छाप्यांचा उद्देश कथित मनी लाँड्रिंगशी संबंधित पुरावे गोळा करणे आहे असे सांगितले जाते.
या संपूर्ण कारवाईसाठी ईडीने मोठ्या संख्येने अधिकारी तैनात केले आहेत. अहवालांनुसार, अंदाजे १५ एजन्सी पथके विविध ठिकाणी एकाच वेळी कारवाई करत आहेत. प्रत्येक पथकाला विशेषतः आर्थिक कागदपत्रे आणि व्यवहार तपासण्याचे काम सोपवले आहे. अधिकारी कंपनीचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करू शकतात. कथित बँक फसवणुकीचे पैसे कसे लाँडर केले गेले हे तपास यंत्रणा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ईडीचा तपास फक्त एकाच कंपनीपुरता मर्यादित नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एजन्सी अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित अनेक कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करत आहे. या कंपन्यांकडून बँक फसवणुकीशी संबंधित पैसे हस्तांतरित केल्याचा संशय आहे. या कारणास्तव, ईडी पैशाचा माग काढण्यासाठी काम करत आहे. बँक रेकॉर्ड आणि कॉर्पोरेट कागदपत्रांची देखील तपासणी केली जात आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, हे प्रकरण कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँडरिंगशी संबंधित आहे. कंपन्यांद्वारे संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत का हे एजन्सी ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुरेसे पुरावे आढळल्यास, पुढील तपास किंवा कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. सध्या, ईडी पथके कागदपत्रे आणि डिजिटल डेटा तपासत आहेत. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी खुलासे अपेक्षित आहेत.