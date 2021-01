अनुभवसमृद्ध ‘सोनेरी पाने’

>> डॉ. विजय पांढरीपांडे

अनुभवांनी समृद्ध असलेली माणसे सर्वाधिक श्रीमंत असतात. त्या दृष्टीने बघता आज सत्तरी पार केलेले ज्येष्ठ नागरिक हे सर्वात श्रीमंत म्हणावे लागतील. या वृद्धांनी जीवनाचा फार मोठा स्पेक्ट्रम बघितला आहे. या रंगीबेरंगी अनुभवाच्या कडू-गोड संमिश्र आठवणी त्यांना आयुष्याच्या संध्याकाळी जीवन सर्वार्थाने जगण्याचे समाधान निश्चितच देऊन जाईल. एकसुरी, आळणी, ब्लॅक ऍण्ड व्हाईट आयुष्य हे तो आला, जगला अन् गेला, या पठडीतील असते. या उलट कॅलिडिओ स्कोपमधून दिसणारे रंगीबेरंगी आयुष्य तृप्तीचे समाधान देणारे असते.

सत्तरी पार केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वातंत्र्यपूर्वीचा काळ पाहिला अन् स्वातंत्र्यानंतरचा गेल्या वर्षीचा कोरोनाचा काळ पाहिला. हा त्यांचा प्रवास निश्चितच रंजक होता, संस्मरणीय होता. यापैकी काही जणांनी गांधी, नेहरू, सावरकर, आंबेडकर या थोर नेत्यांना पाहिले, ऐकले असेल, निजामाची हुकूमशाही पाहिली असेल, स्वातंत्र्याच्या लढय़ात भाग घेतला असेल, स्वातंत्र्याचा जल्लोष अनुभवला असेल.

त्यांनी घोडय़ावरून, बैलगाडीतून प्रवास केला असेल. खेडय़ापाडय़ांत, जंगलात पायवाटा तुडवीत मुक्काम गाठले असेल. त्यांनी चुलीवरचा स्वादिष्ट स्वयंपाक चाखला असेल. स्टोव्हवरच्या चहाचा आस्वाद घेतला असेल. कोळशाच्या शेगडीवर शिजलेला मऊमऊ भातदेखील खाल्ला असेल. ते कंदिलाच्या प्रकाशात जेवले असतील. पंधरा-वीस जणांचे एकत्र कुटुंब, एकत्र खाणे-पिणे, खेळणे, मिळून मिसळून साजरे केलेले सण, उत्सव… गणपतीची सजावट, सायंकाळचे भजन, दहीकाला, कीर्तन, सकाळच्या काकड आरत्या, देवळातील प्रवचने… या संस्कृतीवर ते जगले.

या मंडळींनी भक्तिभावाने आकाशवाणी ऐकली. भूपाळी, भावगीते, नाटय़संगीत यात ते रमले. साहित्य, नाटक, संगीत, नृत्य अशा बहुरंगी होळीत ते आकंठ भिजले, तृप्त झाले. रेडिओसमोर उदबत्ती लावून त्यांनी ग. दि. मा., सुधीर फडके यांचे गीत रामायण ऐकले! रेडिओ सिलोनचे भुले बिसरे पुराणे फिल्म संगीत, सकाळी सात सत्तावनला सैगलच्या गाण्याने संपणारी मैफल, बिनक गीतमाला, दूरदर्शनचा चित्रहार, शनिवारी-रविवारीच दाखवले जाणारे मोजके चित्रपट हीच त्यांची मनोरंजनाची व्याख्या. दिलीप मोठा की राज कपूर, लता की आशा श्रेष्ठ यावर वाद घातले. गुलाम अलीच्या गजला ऐकण्यासाठी ते पानाच्या ठेल्यावर तासन्तास रेंगाळले.

ते कॉन्व्हेंट किंवा इंटर नॅशनल स्कूलमध्ये गेले नसतील, ते नगरपालिकेच्या शाळेत जमिनीवर, ताडपत्रीवर बसून, टाक दौत वापरून शिकले, पण पॉवर पॉइंट, इंटरनेट वापरून ऑनलाइन शिकणाऱया नातवाचेदेखील त्यांनी तितकेच कौतुक केले. पाच पैशाच्या पोस्ट कार्डापासून ई-मेल, व्हॉट्सऍपपर्यंतचा तंत्रज्ञानाचा प्रवास त्यांनी पाहिला. आठवडी बाजारात घासाघीस करून घेतलेल्या लाकडी खेळण्यापासून ते ऑनलाइन अमेझॉन खरेदी, ई-शॉपिंगचा जमाना त्यांनी अनुभवला. टांगेवाल्याला बंडीच्या खिशातले चार आणे देण्यापासून ते ओला-उबरच्या टॅक्सी ड्रायव्हरला पेटीएमने बिल पेमेंट करण्यापर्यंत त्यांनी मजल गाठली. त्यांनी आवडीने झुणका, पिठले, भाकर खाल्ली, सणासुदीला पुरण पोळी, श्रीखंड पुरीवर ताव मारला अन् आता नातवाच्या वाढदिवसाला पिझ्झा, बर्गर, नूडल्स त्याच आवडीने गोड मानून घेतले! नऊवारीपासून सुरू झालेला प्रवास, मॅक्सी, मिडी, बरमुडापर्यंत सहज येऊन पोहोचला. त्यांनी सगळं काही पचवले, रुचले ते न रुचले तेही!

त्यांनी अर्नालकर, गुलशन नंदा आवडीने वाचले. चांदोबाची पारायणे केली. पु. लं.च्या वाऱयावरच्या वरातीत ते नाचले, भरभरून हसले. त्यांनी जीएची पुस्तके वाचली, ग्रेसच्या कविता सुचवल्या अन् भटाच्या गजल शायरीलासुद्धा तशीच दाद दिली. रणजित देसाई, विश्वास पाटील, इनामदार, पुरंदरे सगळ्यांच्या इतिहासात ते रमले, रंगले. मधुबालापासून माधुरी, ऐश्वर्या, दीपिकाचेही कौतुक केले. राज कपूर इतकेच रणबीरलाही डोक्यावर घेतले.

त्यांनी गांधीजी, नेहरूंची काँग्रेस पाहिली. जयप्रकाशजींचं आंदोलन, आणीबाणीतली मुस्कटदाबी, जनता दलाचे राजकारण अन् आताच्या खिचडी सरकारचा कारभार सारं अनुभवले एकाच जन्मात! खलिस्ताची चळवळ, बंगालचा नक्षलवाद, बाबरी अयोध्या आंदोलन, नोटबंदी अन् आता कोरोना, शेतकरी आंदोलन, हिंदुस्थानी राजकारणातली ही सारी स्थित्यंतरे त्यांनी याची देहा याची डोळा पाहिली. या सगळ्याच बऱया वाईट प्रयोगाचे ते साक्षीदार ठरले. सोळा आणे एक रुपया या कोष्टकापासून ते पावकी दिडकीचे पाढे पाठ असलेली ही पिढी आता परदेशात असलेल्या मुलामुलींकडे बेबी सीटिंगसाठी गेल्यावर युरो, डॉलर्सचे विनिमय दरदेखील सहज आत्मसात करती झाली! ब्लॅक ऍण्ड व्हाईटच्या टीव्हीआधी बुश रेडिओचा जमाना पाहिलेली ही मंडळी आता शेकडो वाहिन्यांच्या चॅनेल्समध्ये सहजतेने गुंतून गेली. लग्नात आचार्यांचा स्वयंपाक, रांगोळी घालून पाटावर चांदीच्या ताटातल्या उदबत्तीच्या घमघमाटातल्या पंगती ते शेकडो स्टॉल्स असलेली बुफेची फाईव्ह स्टार डिनर्स त्यांनी चवीने एन्जॉय केली.

पन्नास रुपये पगार, पाच हजारांत लग्न, दोन-चार आणे सिनेमा इथपासून तर मुलामुलीचे लाखोंचे वार्षिक पॅकेज, ग्रीन कार्ड, करोडोचे बंगले, फार्म हाऊसची चैन, नातवाच्या लाखोंतल्या शाळेच्या फिज, त्यांचे महागडे वाढदिवस हे सारे बदल या पिढीने सहज आत्मसात केले अन् आता लोक डाऊनमध्ये घर कैदी झालेली कुटुंबे, जवळच्याचे मृत्यू, शेवटाला न जाण्याचे दुःख, नात्यातली अगतिकता हेही त्यांनी तितक्याच सहजतेने पचवले. त्यांच्यासाठी सगळेच दिवस मंतरलेले, तेही अन् हेही!

हेही कमी होते म्हणून आता आयुष्याच्या संध्याकाळी घराचे पिंजरे, सुनसान रस्ते, बाहेरची भयाण शांतता, मुलांच्या चेहऱयावरची काळजी, नोकरी जाण्याची भीती, गाडय़ा, बसेस, विमान सारे बंद. एक देश नव्हे सारे जग जणू विनाशाच्या उंबरठय़ावर उभे! विदारक अनुभव! नातवांना सांगितलेल्या महाभारताच्या युद्धापेक्षाही भयंकर. एका छोटय़ा, अज्ञात, अदृश्य विषाणूने घातलेला धुमाकूळ. ज्या तंत्रज्ञानाने गेल्या शतकात अनेक समस्या सहज सोडवल्या, जीवन सुखावह केले त्याच तंत्रज्ञानाला आव्हान देणारा संहार! ज्याची कुणालाच उत्तरे माहिती नाहीत असे प्रश्न. उद्या काय होईल, लस केव्हा येईल, ती सुरक्षित असेल की नाही, कुठल्याच समस्येचे कुणाजवळही उत्तर नसल्याची अभूतपूर्व परिस्थिती या पिढीने पाहिली, सहन केली.

पण या पिढीची श्रद्धा आहे. त्यांचा सात-आठ दशकांचा अनुभव सांगतोय, समजावतोय… हेही दिवस जातील. हे व्हायलाच हवे होते. माणसे जेव्हा स्वत्व विसरून अधांतरी तरंगायला लागतात, निसर्गाशीच क्रूरपणे खेळायला लागतात, हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावतात तेव्हा त्यांना असा दणका हवाच असतो. सत्तेची हवा डोक्यात जाऊन माणुसकी विसरायला लागलेल्या माणसाला हा धक्का गरजेचा असतो. हे या पिढीला उमजल्याने त्यांनी सारे बदल सहज स्वीकारले. अवकृपा म्हणून नव्हे तर देवकृपा म्हणून त्याकडे पाहिले. जे महाभारतात श्रीकृष्णाने केले तेच या कलियुगात या कोरोनाने केले या पिढीला वाटते. या श्रद्धेवर विश्वास ठेवायचा की नाही हे ज्याचे त्याने ठरवायचे!

ऐंशी-नव्वदीतले हे सगळे ज्येष्ठ नागरिक म्हणूनच खरे भाग्यवान. त्यांनी जीवन म्हणजे काय हे तर अनुभवलेच, पण आयुष्याच्या संध्याकाळी जिवंतपणी। मरण म्हणजे काय हेही पाहिले! त्यांना चांगले ठाऊक आहे – Tragedy of life is not death, but what we let die inside of us, while we live! म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिकांच्या या पिढीला श्रीमंत नव्हे गर्भश्रीमंत म्हटले पाहिजे.