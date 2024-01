Delhi Excise Scam Case – अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचं चौथ्यांदा समन्स

आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौथ्यांदा समन्स धाडले आहे. दिल्लीच्या अबकारी धोरण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ईडीने (Enforcement Directorate) केजरीवाल यांना 18 जानेवारी रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी ईडीने केजरीवाल यांना तीन वेळा समन्स पाठवले होते. मात्र तिन्ही वेळेस केजरीवाल चौकशीसाठी अनुपस्थित राहिले.

अबकारी धोरण प्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना तीन वेळा समन्स बजावले होते. केजरीवाल यांना 2 नोव्हेंबर, 21 डिसेंबर आणि 3 जानेवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. या तिन्हीवेळी केजरीवाल हजर राहिले नाहीत. तिसऱ्यांदा समन्स बजावल्यानंतर केजरीवाल यांनी ईडीला एक खरमरीत पत्र पाठवून 26 जानेवारीपर्यंत कार्यक्रमात व्यस्त असल्याने आपण चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात येऊ शकत नाही.

जर ईडीला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यांनी लिखित स्वरूपात विचारावे, त्या सर्व प्रश्नाला उत्तर दिले जाईल, असे नमूद केले होते. त्यानंतरही आता ईडीने त्यांना चौथ्यांदा समन्स बजावले असून 18 जानेवारीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. ‘एनडीटीव्ही’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

ED issues 4th summons to Delhi CM Arvind Kejriwal, asks him to appear on Jan 18 in Delhi excise policy case: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) January 13, 2024