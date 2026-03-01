ओमान किनाऱ्याजवळ तेलवाहू जहाजावर हल्ला, 15 हिंदुस्थानी नागरिकांची सुटका

अमेरिका–इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ओमानच्या किनाऱ्याजवळील सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या Strait of Hormuz येथे एका तेलवाहू जहाजावर हल्ला झाला. या घटनेत 4 कर्मचारी जखमी झाले असून सर्व कर्मचाऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे.
ओमानच्या मेरीटाइम सिक्युरिटी सेंटरने दिलेल्या माहितीनुसार, पॅलाऊ ध्वजाखाली नोंदणीकृत ‘स्कायलाइट’ या टँकरला मुसंदम गव्हर्नरेटमधील खासाब बंदरापासून सुमारे 5 नॉटिकल मैलांवर लक्ष्य करण्यात आले.
जहाजावरील सर्व 20 कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले असून त्यापैकी 15 हिंदुस्थानी आणि 5 इराणी नागरिकांचा समावेश आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, किमान 4 जण जखमी झाले असून त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे. ओमानी अधिकाऱ्यांनी डुक्म बंदरावर ड्रोन हल्ला झाल्याचीही पुष्टी केली आहे.
IRGCच्या इशाऱ्यानंतर सामुद्रधुनीत तणाव
हा हल्ला इराणच्या Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने रेडिओ संदेशाद्वारे ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीसाठी बंद’ असल्याचा इशारा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी झाला.
तेहरानकडून औपचारिकरीत्या पूर्ण नाकेबंदी जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी या भागातील अनेक जहाजांना VHF संदेशाद्वारे “कोणत्याही जहाजाला हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी नाही,” असा इशारा मिळाल्याचे वृत्त आहे.
ब्रिटिश नौदलाने हे आदेश कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी जहाजांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. युरोपियन संघाच्या नौदल मोहिमेतील एका अधिकाऱ्याने परिस्थिती वेगाने बिघडत असल्याचे सांगितले, मात्र जहाजवाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालेली नसल्याचे नमूद केले.
जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणामाची शक्यता
Strait of Hormuz ही सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडते आणि जगातील सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा याच मार्गाने होतो. कतारसह अनेक देशांमधून मोठ्या प्रमाणात एलएनजी वाहतूकही याच मार्गाने केली जाते. त्यामुळे ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सामुद्रधुनींपैकी एक मानली जाते.
सध्याच्या वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.