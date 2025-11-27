Parliament Winter Session 2025 – भाषणानंतर जय हिंद, वंदे मातरम सारख्या घोषणा टाळा, राज्यसभेच्या नव्या नियमांमुळे विरोधकांचा संताप

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनापूर्वी राज्यसभेने खासदारांच्या वर्तनाबाबत जारी केलेल्या बुलेटिनमुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या बुलेटिनवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बुलेटिनमध्ये खासदारांसाठी काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
बुलेटिननुसार, खासदारांना थँक्यू , थँक्यू, जय हिंद आणि वंदे मातरम सारख्या घोषणा देणे टाळा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. यात असे म्हटले आहे की, संसदीय परंपरा भाषणांच्या शेवटी अशा घोषणांना परवानगी देत नाहीत आणि म्हणूनच त्या टाळल्या पाहिजेत.
बुलेटिनमधील दुसरे प्रमुख निर्देश हे आहे की, एखाद्या खासदाराने एखाद्या मंत्र्यावर टीका केली तर, मंत्र्यांच्या उत्तरादरम्यान त्यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे. या बुलेटिनमध्ये असेही स्पष्ट केले आहे की, खासदार सभागृहाच्या वेलीमध्ये कोणतीही वस्तू प्रदर्शित करू शकत नाहीत. शिवाय संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू शकेल किंवा तिच्या कामकाजात व्यत्यय आणू शकेल अशा वर्तनात सहभागी होऊ नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.