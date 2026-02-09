खासदार पप्पू यादव यांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला, जामीन अर्जावरील सुनावणी पुढे ढकलली

बिहारमधील पूर्णिया लोकसभा मतदारसंघाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांना सध्या तरी दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे पप्पू यादव यांना सध्या पाटणा येथील बेऊर कारागृहातच राहावे लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

खासदार पप्पू यादव यांना शुक्रवारी उशिरा रात्री पोलिसांनी अटक केली होती. ही कारवाई एका ३५ वर्षे जुन्या प्रकरणात करण्यात आली आहे. या अटकेनंतर त्यांना पाटणा येथील बेऊर कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.

आजची सुनावणी का महत्त्वाची होती?

पप्पू यादव यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी होणार होती आणि त्यांना जामीन मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे त्यांना आज कारागृहात राहावे लागणार आहे.

पुढील सुनावणी कधी होणार?

याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र तोपर्यंत पप्पू यादव यांचा कारागृहातील मुक्काम कायम राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. या कारवाईमुळे बिहारच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, पप्पू यादव यांचे समर्थक ठिकठिकाणी निषेध व्यक्त करत आहेत.

