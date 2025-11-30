निवडणुकीत बनवाबनवीची सवय; धरण, नदी, डोंगर…सगळंच फोनवरून मंजूर, मिंध्यांच्या स्टंटबाजीची थोरातांनी उडवली खिल्ली

नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भरसभेतून मंत्र्यांना पह्न करून कामे मंजूर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देत सुटले आहेत. यावरून कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी जिथे जाईल तिथे मंत्र्यांना फोन लावून हे मंजूर ते मंजूर करतायेत. धरण, नदी, डोंगर पह्नवरून हे सगळंच मंजूर करीतील निवडणुकीत बनवाबनवीची यांना सवयच लागलीयं, असा टोला लगावत मिंध्यांच्या स्टंटबाजीची थोरातांनी खिल्ली उडवली.
संगमनेरमधील एमआयडीसीचा प्रश्न आणि रुग्णालयाच्या दुरवस्थेवरून एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित मंत्र्यांना पह्न लावून तत्काळ आदेश दिले. प्रत्येक मागणीवर ताबडतोब मंजुरी देण्याच्या शैलीवर थोरातांनी उपरोधिक टीका केली. हे जिथे जातील तिथे एमआयडीसी मंजूर करतात. लोकं म्हणतात पाणी नाही, ते म्हणतात धरण मंजूर, असे म्हणतील.
संगमनेरच्या सभेतून शिंदे यांनी उद्योगमंत्री सामंत यांना फोन लावून एमआयडीसी मंजूर झाल्याचे सांगितले. त्या कॉलचे रेकॉर्डिंग थोरात यांनी ऐकवले. पांढरकवडा येथील सभेतूनही असाच फोन लावत शिंदेंनी एमआयडीसीची घोषणा केली होती. यावरून थोरात यांनी जिथे जातील तिथे एमआयडीसी मंजूर करतात, असा मिश्कील टोला थोरात यांनी लगावला.