निवडणुकीत बनवाबनवीची सवय; धरण, नदी, डोंगर…सगळंच फोनवरून मंजूर, मिंध्यांच्या स्टंटबाजीची थोरातांनी उडवली खिल्ली

सामना ऑनलाईन
|

नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भरसभेतून मंत्र्यांना पह्न करून कामे मंजूर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देत सुटले आहेत. यावरून कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी जिथे जाईल तिथे मंत्र्यांना फोन लावून हे मंजूर ते मंजूर करतायेत. धरण, नदी, डोंगर पह्नवरून हे सगळंच मंजूर करीतील निवडणुकीत बनवाबनवीची यांना सवयच लागलीयं, असा टोला लगावत मिंध्यांच्या स्टंटबाजीची थोरातांनी खिल्ली उडवली.

संगमनेरमधील एमआयडीसीचा प्रश्न आणि रुग्णालयाच्या दुरवस्थेवरून एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित मंत्र्यांना पह्न लावून तत्काळ आदेश दिले. प्रत्येक मागणीवर ताबडतोब मंजुरी देण्याच्या शैलीवर थोरातांनी उपरोधिक टीका केली. हे जिथे जातील तिथे एमआयडीसी मंजूर करतात. लोकं म्हणतात पाणी नाही, ते म्हणतात धरण मंजूर, असे म्हणतील.

संगमनेरच्या सभेतून शिंदे यांनी उद्योगमंत्री सामंत यांना फोन लावून एमआयडीसी मंजूर झाल्याचे सांगितले. त्या कॉलचे रेकॉर्डिंग थोरात यांनी ऐकवले. पांढरकवडा येथील सभेतूनही असाच फोन लावत शिंदेंनी एमआयडीसीची घोषणा केली होती. यावरून थोरात यांनी जिथे जातील तिथे एमआयडीसी मंजूर करतात, असा मिश्कील टोला थोरात यांनी लगावला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bhiwandi news – शाळेतून घरी जाणाऱ्या चिमुकल्याचा अपघाती मृत्यू

श्रीलंकेत 153 बळी घेतल्यानंतर ‘दितवाह’ हिंदुस्थानला धडकणार! तामीळनाडू, पुद्दुच्चेरी, आंध्र प्रदेशला अलर्ट; पुढील 4 दिवस धोक्याचे

स्टेट बँकेतील 111 कोटींवर दरोडा घालण्याचा विक्रमगडच्या नगराध्यक्षाचा डाव उधळला, शिंदे गटाच्या नेत्याचा मेहुणा पिंका पडवळेला बेड्या

आदिवासी विकास महामंडळाने 547 शेतकऱ्यांचे पैसे लटकवले; 21 हजार क्विंटल धान्य विकले, पण दीड वर्षापासून फुटकी कवडी नाही

महत्त्वाचे – चोरीला गेलेला ऐवज मूळ मालकांना पुन्हा मिळाला

विशेष कोर्टाचा मेहुल चोक्सीला झटका; फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर न करण्याची मागणी फेटाळली

’अंडरवर्ल्ड’ संपलेले नाही, फक्त चेहरा बदललाय! माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांचे प्रतिपादन

डॉ. शाहीनला तयार करायचे होते महिला दहशतवादी; दिल्ली बॉम्बस्फोटप्रकरणी एनआयएच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड

बीडमध्ये अजितदादा बोलले; बाकीच्या जिल्ह्यांत विकास होतो, इथे दीडशे कोटींचा घपला