Bangladesh Crisis – भयंकर! महिला पत्रकाराचा मृतदेह तलावात तरंगताना आढळला

बांगलादेशात सुरू असलेला हिंसाचार थांबण्याची कोणतीही चिन्ह दिसतं नाहीत. रोज वेगवेगळ्या घटना समोर येत असून बांगलादेशातील गंभीर वास्तव जगासमोर येत आहे. अशातच एका महिला पत्रकाराचा मृतदेह ढाका येथील तलावात तरंगताना आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

ढाका ट्रिब्युन या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, आज (28 ऑगस्ट) बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील हातीरझिल तलावात एका महिला टीव्ही पत्रकाराचा मृतदेह तरंगताना आढळून आला आहे. पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. सारा रहनुमा (वय 32) असे या महिला पत्रकाराचे नाव असून ती गाझी टीव्ही या वृत्तवाहिनीसाठी काम करत होती. या खळबळजनक घटनेवरून बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे पुत्र साजिब वाजेद यांनी ट्वीट करत हा बांगलादेशातील अभिव्यक्ती स्वात्रंत्यावर आणखी एक क्रुर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

Rahmuna Sara Gazi TV newsroom editor was found dead. Her body was recovered from Hatirjheel Lake in the Dhaka city. This is another brutal attack on freedom of expression in Bangladesh. Gazi TV is a secular news channel owned by Golam Dastagir Gazi who was arrested a recently.

