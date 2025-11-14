बांगलादेशात सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी होणार निवडणुका, मोहम्मद युनूस यांची घोषणा

सामना ऑनलाईन
|

बांगलादेशातील हंगामी सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात मोठी घोषणा केली आहे. पुढील वर्षी १५ फेब्रुवारीपूर्वी बांगलादेशमध्ये संसदीय निवडणुका होतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असेल.

मोहम्मद युनूस यांनी ही घोषणा करताना राष्ट्रीय एकमत आयोगाने दिलेल्या दोन शिफारशींचा उल्लेख केला. जुलै महिन्यातील राष्ट्रीय चार्टरची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे प्रस्ताव आहेत. पहिल्या शिफारशीनुसार, विशेष आदेशांद्वारे घटनात्मक सुधारणा करून त्यावर जनमत घेण्यात येईल. संसदीय निवडणुका आणि जनमत एकाच दिवशी घेण्यात येतील. जनमताने सुधारणा मंजूर झाल्यास, नवीन संसद घटना सुधार परिषद स्थापन करेल आणि २७० दिवसांत सुधारणा पूर्ण करेल. अन्यथा प्रस्तावित सुधारणा आपोआप घटनेत समाविष्ट होतील. दुसऱ्या शिफारशीनुसार, सुधारणा २७० दिवसांत पूर्ण कराव्या लागतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

माहेरून परतत असताना काळाचा घाला, दुभाजकावर धडकून कार पेटली; सहा महिन्यांच्या गर्भवतीचा होरपळून मृत्यू

Ratnagiri News – सहा प्रभागात भाजपकडून बंडखोरीची शक्यता, शिंदे गटाला अधिक जागा सोडल्याने अनेकांचे पत्ते कट

Jalna News – अनैतिक संबंधात अडथळा ठरणाऱ्या भावाचा भावानेच काढला काटा, आरोपींना पोलिसांकडून अटक

Ratnagiri News – दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीत नाकाबंदी

IPL 2026 – पालघर एक्स्प्रेस लॉर्ड शार्दुल ठाकूर मुंबईच्या ताफ्यात, वेस्ट इंडिजचा आक्रमक फलंदाजही संघात

पुरुषांनाही पीरियड्सच्या वेदना जाणवल्या पाहिजेत, अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने व्यक्त केल्या भावना

video

Video – भ्रष्टाचाराने बरबटलेले सरकार पार्थ पवारला वाचवण्याचा प्रयत्न करतंय! – अंबादास दानवे

video

Video – अजित पवारांना एकाही केसमधून बाहेर येऊ देणार नाही – अंजली दमानिया

video

Video – एखाद्याकडून चूक झाली तर समजू शकतो, पण अपराध होता कामा नये – उद्धव ठाकरे