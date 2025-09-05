बीड जिल्ह्यात खुनांची मालिका सुरुच, मेंढपाळ तरुणाची डोक्यात दगड घालून हत्या

पाटोदा तालुक्यातील रायमोहा पोलीस चौकी हद्दीतील दगडवाडी येथे शुक्रवार 5 सप्टेंबर रोजी पहाटेच्या सुमारास एका मेंढपाळ तरूणाचा खून झाला. दीपक केरा भील्ल (19, रा.बर्हाणपूर, मध्यप्रदेश) असे या मृत तरूणाचे नाव आहे. दीपक आपल्या कुटुंबियांसोबत मेंढ्या चारण्यासाठी या परिसरात आला होता.
या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विलास एकनाथ भोसले (52, रा.वैजापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर) याने दीपकच्या डोक्यात दगड घालून त्याचा खून केला आणि त्यानंतर तो फरार झाला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या खुनाच्या घटनांच्या मालिकेत आणखी एका घटनेची भर पडली आहे. घटनेनंतर पाटोदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पोलीस निरीक्षक संभाजी तागड या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत.