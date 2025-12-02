माजलगाव शहरात गाडीत सहा लाख रुपये पकडले, निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांची कारवाई

सामना ऑनलाईन
|

शहरातील बायपास रोडवर सोमवारी रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास एका जीपमध्ये ठेवण्यात आलेले सहा लाख रुपये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी पकडल्याने एकच खळबळ उडाली. हे पैसे कोणाचे याबाबत शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.

सोमवारी शेवटचा दिवस असल्याने प्रत्येक उमेदवाराकडून प्रचाराचा वेग वाढला होता. संध्याकाळी साडेसात वाजता बायपास रोड असलेल्या तबेल्यासमोर एका जीपमध्ये पैसे वाटप केली जात असल्याची तक्रार निवडणूक निर्णय अधिकारी गौरव इंगोले यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी सदर ठिकाणी जाऊन जीपची तपासणी केली असता त्यामध्ये सहा लाख रुपये सापडले. सापडलेले पैसे जप्त केले असून हे वाहन कोणाचे आहे, पैसे कोणाचे होते याची चौकशी जात आहे. सदरील सापडलेल्या पैसे व सदरील वाहनावर अद्यापपर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता.

रात्री निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बायपासवर असलेल्या तबेल्यासमोर उभ्या असलेल्या जीपमध्ये पैसे पकडून जप्त केले आहेत. सदरील व्यक्तीस या पैशाचा हिशोब देण्यास सांगितला आहे. – सुंदर बोंदर , सहाय्यक निवडणूक निर्णय, अधिकारी तथा मुख्याधिकारी न.प. माजलगाव.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचा गुलाम, ईव्हीएम बाबत ते काहीही करू शकतात; काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांची टीका

गेवराईमध्ये राडा! राष्ट्रवादी-भाजप आमने सामने, भाजप नेत्याच्या घरासमोर दगडफेक, गाड्या फोडल्या

Rubaiya Sayeed Kidnapping Case- गृहमंत्रीच्या मुलीचं अपहरण प्रकरणात 35 वर्षांनी आरोपीला अटक

विकसित जामखेड, सुरक्षित जामखेड हवे, यासाठी जनतेने योग्य उमेदवार निवडावे; रोहित पवार यांचे आवाहन

गद्दार आमदार संतोष बांगरांकडून गोपनीयतेचा भंग, नियमांची पायमल्ली करत महिला मतदाराला कुठलं बटण दाबायचं ते दाखवलं

Mumbai Hit And Run Case- अंधेरीत भरधाव स्कूलबसने वृद्धेला उडवलं, वृद्धेचा उपचारादरम्यान मृत्यू

फुटपाथवरच महिलेची प्रसूती; डोंगरी पोलिसांचा मदतीचा हात

शनिवारपर्यंत कॅडबरी जंक्शनवर नो एण्ट्री; मेट्रो स्टेशनवर छत टाकण्याचे काम, रात्री 11 ते पहाटे 5 वाहतुकीत बदल

पुढील स्टेशन सीवूड-दारावे-करावे; ‘मरे’ने केला नवी मुंबईतील स्टेशनच्या नावाचा विस्तार