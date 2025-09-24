Beed News – ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी 50 हजार रुपये तातडीने मदत द्या, कर्जमाफी द्या…; सरकार विरोधात शेतकर्‍यांचा आक्रोश

सामना ऑनलाईन
|

अतिवृष्टीने बीड जिल्ह्याला झोडपून काढले. पूर परिस्थिती निर्माण झाली. पिके, शेत पाण्यात बुडाले. पिके वाहून गेली, शेती खरडून निघाली. जमिनीत मातीऐवजी शेवाळ राहिले. शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रूंचा महापूर असताना सरकारने धीर आणि दिलासा देण्याऐवजी हतबल शेतकर्‍यांची चेष्टा करण्याचे काम केले. नुकसान लाखोचे आणि सरकारची मदत सात-आठ हजार टिकल्यांची. यामुळे अचानक शेतकर्‍यांमध्ये संताप झाला आणि जरूड फाट्यावर ठिय्या मांडत आक्रोश व्यक्त केला.

Latur Flood – भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन फडणवीसांचा पाहणी दौरा! शेतकऱ्यांची निवेदने न स्वीकारताच निघून गेले

अतिवृष्टी आणि पुराने शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारकडून शेतकर्‍यांना मोठी अपेक्षा होती. सरकार मदतीचा हात देईल, असा विश्वास असताना राज्य सरकारने शेतकर्‍यांची घोर निराशा केली. सात हजार रुपये देवून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केल्याने बळीराजा संतप्त झाला आहे. असंख्य गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून आक्रोश व्यक्त केला. जरूड फाट्यावर निदर्शने करत हजारो शेतकर्‍यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. हेक्टरी ५० हजार रूपये तातडीने मदत द्या, ओला दुष्काळ जाहीर करा, कर्जमाफी द्या, कांद्याच्या पिकाला वेगळी नुकसान भरपाई द्या, अशा मागण्यांचे निवेदन शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिले.

पुरात झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्याने जीवन संपवले, एकीकडे उपमुख्यमंत्री पाहणी करत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – संगमेश्वर-साखरपा राज्यमार्गावर साडवली येथे महाविकास आघाडीचा रास्ता रोको

झारखंडमध्ये चकमकीत तीन नक्षलवाद्यांचा खात्मा, घटनास्थळावरून हत्यारे जप्त

Latur Flood – भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन फडणवीसांचा पाहणी दौरा! शेतकऱ्यांची निवेदने न स्वीकारताच निघून गेले

Nanded News – विष्णुपुरी प्रकल्पाचे 16 दरवाजे उघडले, शहरातील सखल भागात पाणी शिरले; 274 जणांचे निवारा केंद्रात स्थलांतर

Solapur News – सीना नदीच्या पुरामुळे पुणे-सोलापूर महामार्ग बंद, मध्यरात्रीपासून रेल्वेसेवाही ठप्प

Solapur Flood – हतबल शेतकऱ्याने अचानक येऊन फडणवीसांचा ताफा अडवला, कैफियत मांडण्याचा प्रयत्न; महिलांचा आक्रोश

Ratnagiri News – संगमेश्वरमधील बेपत्ता महिलेची चप्पल, पर्स चिपळूणमध्ये आढळली; आत्महत्या, घातपात की बनाव?

पुरात झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्याने जीवन संपवले, एकीकडे उपमुख्यमंत्री पाहणी करत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल

टेम्पो परत घेऊन जा, धाराशिवमध्ये पूरग्रस्तांचा संताप; शिंदे, सरनाईकांचे फोटो असलेले मदत कीट नाकारले