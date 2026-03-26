नवे आर्थिक वर्ष सुरू होणार; नवीन आयकर कायदा लागू होणार, काय होणार बदल…जाणून घ्या…

१ एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होते. तसेच नव्या आर्थिक वर्षात अनेक बदलही केले जातात. यंदा नव्या आर्थिक वर्षात नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे अनेक बदल होणार आहेत. ITR आणि PAN मधील हे बदल माहित असणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आयकर श्रेणीत कोणताही बदल होणार नाही. तर उत्पन्न, वजावटी, पगार, भांडवली नफा आणि इतर तपशील कसे नोंदवले जातात, त्यांची पडताळणी कशी केली जाते आणि ते कसे दाखल (फाइल) केले जाते, यावरून काही बदल होणार आहेत.
सरकारचे म्हणणे आहे की, हा नवीन कायदा केवळ करातील सुधारणा नाही, तर कायद्याचीच पुनर्रचना आहे. १ एप्रिलपासून, सहा दशके जुना कर कायदा—’आयकर कायदा, १९६१’ (Income-tax Act, 1961)—याची जागा आता ‘आयकर कायदा, २०२५’ (Income-tax Act, 2025) घेईल.
सरकारच्या मते, या बदलांचा उद्देश अधिक कर भरणे हा नसून, कराशी संबंधित माहिती अधिक अचूकपणे नोंदवणे हा आहे.
जे पगारदार कर्मचारी Sodexo, Pluxee आणि Zaggle सारखी भोजनाची कूपन्स, व्हाउचर्स किंवा कार्ड्स मिळवतात, अथवा जे कार्यालयातील अनुदानित उपहारगृहांचा (कँटीनचा) वापर करतात, त्यांना गेल्या आठवड्यात मंजूर झालेल्या नवीन नियमांनुसार करात लक्षणीयरीत्या अधिक सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
‘आयकर नियम, २०२६’ (Income Tax Rules, 2026) अंतर्गत, नियोक्त्याकडून (मालकाकडून) पुरवल्या जाणाऱ्या भोजनासाठीची कर-सवलत मर्यादा ५० रुपये प्रति भोजन यावरून वाढवून २०० रुपये प्रति भोजन इतकी करण्यात आली आहे. ही सवलत जुन्या आणि नवीन—या दोन्ही कर प्रणालींअंतर्गत उपलब्ध असेल. पूर्वी, जर एखाद्या नियोक्त्याने (employer) दिवसाला प्रत्येकी ५० रुपये किमतीची दोन जेवणे उपलब्ध करून दिली असती, तर केवळ १०० रुपयांची रक्कम कर-सवलतीसाठी पात्र ठरत असे. सुधारित मर्यादेनुसार, आता दररोज ४०० रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त असू शकते.
नवीन नियमांमध्ये ‘घरभाडे भत्त्या’च्या (HRA) दाव्यांसाठी असलेल्या चौकटीला कायम ठेवण्यात आले असून, तिचा विस्तारही करण्यात आला आहे. HRA सवलतीची ५० टक्क्यांची उच्च श्रेणी, जी पूर्वी केवळ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि चेन्नई या शहरांना लागू होती, ती आता बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. इतर सर्व शहरे HRA च्या ४० टक्क्यांच्या श्रेणीमध्येच (bracket) कायम राहतील.
तथापि, HRA चा दावा करण्यासाठी आता अधिक कडक माहिती प्रकटीकरण (disclosure) करणे आवश्यक असेल. पगारदार कर्मचाऱ्यांनी, नियोक्त्याद्वारे उत्पन्नाची गणना आणि TDS कपात केली जात असताना, एका स्वतंत्र घोषणापत्रात (फॉर्म १२४) घरमालकाचा तपशील सादर करणे अनिवार्य असेल. यामुळे HRA चा दावा करताना घरमालकाची ओळख उघड करणे आता प्रभावीपणे सक्तीचे झाले आहे; परिणामी, फुगवून सांगितलेल्या किंवा बनावट घरभाड्याच्या दाव्यांवरील तपासणी अधिक कडक झाली आहे.
ITR (आयकर रिटर्न) आता प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या अचूक माहितीवर अवलंबून असेल. जर तुमच्या नियोक्त्याने भरलेल्या TDS च्या माहितीमध्ये काही त्रुटी असेल, तर तुमचे ITR आणि परतावा (Refund) मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.
आता कार खरेदी/विक्री आणि इतर उच्च-मूल्याच्या खर्चासह अधिक व्यवहारांमध्ये पॅन आवश्यक असेल. अहवाल देणे अधिक कडक होईल, परंतु कमी-मूल्याच्या व्यवहारांवरील अहवाल कमी होईल. तसेच, आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे व्यक्ती कर प्रणाली कशी निवडते यात झाला आहे. पूर्वी, नवीन प्रणाली निवडण्यासाठी एक वेगळा अर्ज होता. आता, लोक फक्त आयटीआरमध्येच (ITR) निवड करतात. शिवाय, अचूक विवरणपत्र भरणाऱ्यांना परतावा (रिफंड) लवकर मिळेल आणि तफावतीच्या बाबतीत तो उशिरा मिळेल.