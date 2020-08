बंगळुरूत काँग्रेस आमदाराच्या घरावर संतप्त जमावाचा हल्ला, पोलिसांच्या गोळीबारात दोघांचा मृत्यू

कर्नाटकातील बंगळुरू शहरात मंगळवारी रात्री भयंकर हिंसाचार झाला. इथले काँग्रेस आमदार श्रीनिवास मूर्ती यांच्या घरावर संतप्त जमावाने हल्ला केला. या जमावाने मूर्ती यांच्या घरात घुसून तोडफोड केली, गाडया पेटवून दिल्या. यानंतर या संपूर्ण परिसरात या जमावाने अशरक्ष: धुडगूस घालत जाळपोळ आणि हिंसाचाराला सुरुवात केली.

Karnataka: DJ Halli Police Station in Bengaluru city vandalised last night, as violence broke out over an alleged inciting social media post.

Sec 144 imposed in city, curfew in DJ Halli & KG Halli police station limits. At least 2 dead, 110 arrested, 60 Police personnel injured. pic.twitter.com/FVgUIanWgd

— ANI (@ANI) August 12, 2020