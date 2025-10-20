मेट्रोच्या कामामुळे रस्ते बनले यमदूत, बेस्टच्या चाकाखाली चिरडून चिमुकल्याचा मृत्यू

बेस्टच्या चाकाखाली चिरडून दीड वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना आज सकाळी गोल्डन नेस्ट परिसरात घडली. अली अजगर पठाण असे त्याचे नाव आहे. संथ गतीने सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामांमुळे रस्त्यांची अक्षरशः दुरवस्था झाली असून खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे. तर ठेकेदाराकडून ठिकठिकाणी डेब्रिज टाकल्याने हे रस्ते यमदूत बनले आहेत. केवळ एमएमआरडीए व ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे रस्त्यांवर अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप करत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.
मीरा रोड पूर्वेत राहणारे सोहेल पठाण हे त्यांचा मित्र मुस्तकिन सुजरा व दीड वर्षाचा चिमुकला अली अजगर पठाण यांच्यासोबत कांदे खरेदी करण्यासाठी नयानगर परिसरात गेले होते. खरेदी करून घरी परतत असताना गोल्डन नेस्ट परिसरात रस्त्यावर टाकलेल्या डेब्रिजमुळे सोहेल यांची दुचाकी घसरली. या अपघातात ते तिघेही खाली कोसळले. यावेळी चिमुकला अली पठाण हा मागून येणाऱ्या बसच्या चाकाखाली चिरडला गेला. हा अपघात इतका भीषण होता की या अपघातात चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. ऐन दिवाळीत घडलेल्या दुर्घटनेमुळे आणखी किती जणांचे बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनासह ठेकेदाराचा दुर्लक्षपणा
दहिसर चेकनाका ते भाईंदर पश्चिम भागात अनेक वर्षांपासून मेट्रोचे काम सुरू आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून हे खड्डे बुजवण्यासाठी ठेकेदाराने थुकपट्टी लावत तात्पुरत्या स्वरूपात डेब्रिज टाकले आहे. त्यामुळे हा रस्ता जीवघेणा झाला असून केवळ एमएमआरडीए प्रशासन व ठेकेदाराच्या दुर्लक्षपणामुळे हा रस्ता जीवघेणा बनल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे.