बिग बॉस मराठी सिझन 6 : बिग बॉसच्या घरात वादाचा भडका! राकेश आणि रुचिता भिडले!

कलर्स मराठीवरील ‘बिग बॉस मराठी’च्या घरात सध्या हाय-व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये राकेश आणि रुचिता यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाल्याचे दिसत आहे. या भांडणामुळे घराचे वातावरण पूर्णपणे तापले असून, इतर स्पर्धकांनाही मध्यस्थी करणे कठीण झाले आहे.

नेमकं काय घडलं?

प्रोमोमध्ये दिसल्याप्रमाणे, एका टास्कदरम्यान किंवा चर्चेदरम्यान राकेश आणि रुचिता यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाली. या वादाचे रूपांतर बघता बघता मोठ्या भांडणात झाले. राकेशचे बोलणे आणि त्याला चोख प्रत्युत्तर देणारी रुचिता यामुळे घरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. दोघांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे. दोघांमधील संवाद इतका टोकाला गेला आहे की, घरातील इतर सदस्यही यात ओढले गेले. या वादामुळे घरातील समीकरणं बदलण्याची शक्यता असून, सदस्य कुणाची बाजू घेणार याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे. या राड्यामुळे बिग बॉस काही कठोर पाऊल उचलणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. हा राडा नेमका कशामुळे झाला आणि याचे पडसाद घरामध्ये कसे उमटणार, हे आज कळेलच.

रुचिता : “खेळायचं तर खेळ, नाहीतर जा घरी!”
(रुचिताचा राकेशला इशारा)
राकेश : “फालतू
रुचिता : “तू फालतू रे…
अनुश्री : तू कशाला तुझ्या तोंडाने बोलतेयस?
कोणीतरी : अरे हा एक नंबरचा नाटकी माणूस आहे!”
राकेश : “चूप बैस… ! ही राहील किंवा मी राहील या घरात… दॅट्स इट!”

पहा ‘बिग बॉस मराठी सिझन 6’, आज रात्री 8:00 वा. फक्त कलर्स मराठी आणि JioHotstar वर!

#ColorsMarathi #BiggBossMarathi #BBM6 #BiggBossMarathi6 #Promo

