उत्तर प्रदेशात मतचोरी करण्यासाठी भाजप आणि निवडणूक आयोग बनवत आहेत रणनीती, अखिलेश यादव यांचा आरोप

सामना ऑनलाईन
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोग आणि भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. अखिलेश यादव यांनी दावा केला आहे की, भाजप आणि निवडणूक आयोग आगामी निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि समाजवादी पक्षाची मते कमी करण्यासाठी एकत्रितपणे रणनीती आखत आहेत.

अखिलेश यादव म्हणाले आहेत की, त्यांच्या पक्षाला अशी माहिती मिळाली आहे की, २०२४ मध्ये समाजवादी पक्षाने जिंकलेल्या विधानसभा जागांवरून अंदाजे ५०,००० मते काढून टाकण्याची तयारी सुरू आहे. ते म्हणाले की, “भाजप आणि निवडणूक आयोग संयुक्तपणे २०२४ मध्ये समाजवादी पक्षाने जिंकलेल्या जागांवरून ५०,००० मते काढून टाकण्याची तयारी करत आहेत. आम्ही सतर्क आहोत. ते पश्चिम बंगालमध्येही हीच योजना राबवणार आहेत.”

अखिलेश यादव यांनी आरोप केला आहे की, SIR द्वारे मतदार यादीतून विरोधी पक्षाच्या मतदारांना वगळण्याचे प्रयत्न नवीन नाहीत, परंतु आता ते संघटित पद्धतीने केले जात आहेत. ते म्हणाले की, त्यांचा पक्ष सतत बूथ-स्तरीय आढावा घेत आहे आणि प्रत्येक मतदाराचे नाव योग्यरित्या सूचीबद्ध केले आहे, याची खात्री करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

