लाजिरवाणे! भाडं भरलं नाही म्हणून हिंदुस्थानी फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक आणि खेळाडूंना मैदानात प्रवेश नाकारला, सुरक्षा रक्षकांनी गेटवरच रोखलं

हाँगकाँगविरुद्धच्या एएफसी आशियाई चषक पात्रता फेरीच्या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी हिंदुस्थानी फुटबॉलला पुन्हा एकदा प्रशासकीय वादाचा फटका बसला आहे. कोची येथील जवाहरलाल नेहरू आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सराव आणि पत्रकार परिषदेसाठी आलेल्या हिंदुस्थानी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक खालिद जमील आणि तीन खेळाडूंना प्रवेश नाकारण्यात आला.

जवळपास 10 वर्षांनंतर हिंदुस्थानी संघ कोचीमध्ये खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मात्र, गुरुवारी एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. मुख्य प्रशिक्षक खालिद जमील, खेळाडू आशिक कुरुनियन, सहल अब्दुल समद आणि बिजोय वर्गीस स्टेडियमवर पोहोचले असता ‘ग्रेटर कोचीन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’च्या (जीसीडीए) सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना गेटवरच अडवले. स्टेडियमचे भाडे आणि सुरक्षा ठेव भरण्यावरून झालेला हा वाद झाल्याचे कळते.

जीसीडीएने 20 ते 25 लाख रुपये सुरक्षा ठेव आणि 3 लाख रुपये भाड्याची मागणी केली होती. परंतु केरळ फुटबॉल असोसिएशनने पैसे भरण्यासाठी वेळ मागितला होता, जो मान्य न झाल्याने गेटला कुलूप ठोकण्यात आले.

केरळ फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष नवास मिरान यांनी यानंतर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. हा एक किरकोळ तांत्रिक मुद्दा होता, जो लवकरच सोडवला जाईल. आशियाई चषक पात्रता सामना ठरल्याप्रमाणेच पार पडेल, असे ते म्हणाले. मात्र, या गोंधळामुळे प्रशिक्षकांना बाहेर ताटकळत उभे राहावे लागले आणि शेवटी पत्रकार परिषद रद्द करून त्यांना परतावे लागले.

हिंदुस्थानी फुटबॉलची नाचक्की

दरम्यान, कोचीमध्ये असा प्रकार घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात केरळ ब्लास्टर्सच्या खेळाडूंनाही अशाच पेमेंट वादातून प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

विवाहित पुरुष परस्त्रीसोबत संमतीने लिव्ह इनमध्ये राहत असेल तर गुन्हा नाही, अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे मत

जगासमोर आणखी एका युद्धाचे काळे ढग; चीन तैवानवर हल्ला करण्याच्या तयारीत?

Israel Iran War – मोदी आणि मी, जे ठरवतो ते करून दाखवतो! युद्धादरम्यान ट्रम्प यांच्या विधानाने संभ्रम

हार्दिक पंड्याने शब्द पाळला… IPL 2026 आधी वानखेडेवरील ग्राऊंड स्टाफला वाटले 10-10 लाखांचे चेक, कारण काय?

Puch AI कंपनी आर्थिक सक्षम नाही , उत्तर प्रदेश सरकारकडून 25 हजार कोटी रुपयांचा करार रद्द

अमेरिकन सैनिकांना आश्रय दिल्यास खबरदार! इराणचा आखाती देशांना इशारा

आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास… जर्सीच्या रंगामुळे पांढरा चेंडू गुलाबी झाला; PSL च्या पहिल्याच लढतीत पाकड्यांची फजिती

जम्मू-कश्मीर विधानसभेत प्रचंड गदारोळ; इराणच्या अली खामेनी यांच्या हत्येवरून नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांचे आंदोलन

RUPEE DOLLAR

डॉलरपुढे रुपयांचे लोटांगण; पहिल्यांदाच 94.70 या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला, महागाई वाढण्याचे संकेत