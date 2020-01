ओवेसींना उलटा टांगून त्यांची दाढी कापेन, भाजप खासदाराची धमकी

तेलंगणातील भाजप खासदार डी. अरविंद यांनी एमआयएमचे अध्यक्ष व खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांना भर मैदानात उलटा टांगून त्यांची दाढी कापून टाकेन अशी धमकी दिली आहे. डी. अरविंद इतक्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी ओवेसीची कापलेली दाढी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या चेहऱ्याला चिकटवेन असे वादग्रस्त वक्तव्य देखील केले आहे.

BJP Nizamabad MP Dharmapuri Arvind: I warn you(Asaduddin Owaisi) that I will hang you upside down to a crane and shave your beard. I will give promotion to your beard by sticking it to the Chief Minister. #Telangana (3.1.20) pic.twitter.com/9Tpy43Qb4P

— ANI (@ANI) January 4, 2020