चंद्रपूरमध्ये भाजप नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला नागरिकांनी धरले धारेवर

सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही असे सांगत चंद्रपूरमध्ये भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अनिल धानोरकर यांना प्रचारावेळी मतदारांनी चांगलेच धारेवर धरल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबतचा व्हिडीओ आज सोशल मीडियात चांगलाच व्हायरल झाला आहे. मतदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना धानोरकर यांची चांगलीच भंबेरी उडाल्याचे व्हिडीओत दिसत आहे.
धानोरकर हे प्रचारासाठी नागरिकांना आपल्याला मत द्यावे, आम्ही विकासकामे करू असे आश्वासन देत होते. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून आपल्या प्रभागात पाणी, रस्ते आणि गटार अशा मूलभूत समस्याही जैसे थे असल्याचे सांगत रहिवासी संतप्त झाले. आपल्या वॉर्डसाठी येणारा विकासनिधी आलाच नाही, तो रोखून ठेवल्याचा संताप यावेळी महिलांनी उपस्थित केला. या ठिकाणी निवडणूक आल्यावर नेते मते मागायला येतात, असा आरोप रहिवाशांनी केला. या ठिकाणी एकदा पावसाळ्यात येऊन स्थिती पहा अशी नाराजी रहिवाशांनी व्यक्त केली. यावेळी धानोरकर यांनी रहिवाशांसाठी सरकारने मोठे निर्णय घेतल्याचे सांगत. मात्र सरकार फक्त आश्वासने देत असल्याचेही रहिवाशी म्हणाले.