Chadwick Boseman – ब्लॅक पँथरच्या अकाली निधनाने चाहत्यांना धक्का

ब्लॅक पँथर या चित्रपटातील मुख्य अभिनेता चाडविक बोसमन (Chadwick Bosema) याचे वयाच्या 43 व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्याला कर्करोगाने ग्रासले होते. अमेरिकेतील लॉस एंजलिस इथे त्याचा मृत्यू झाला. मृत्यूसमयी त्याचे कुटुंब आणि पत्नी सोबत होते असे त्याच्या प्रसिद्धी प्रमुखांनी सांगितले आहे.

चाडविकला 4 वर्षांपूर्वी कॅन्सरची लागण झाल्याचे कळाले होते. या परिस्थितीतही न डगमगता चाडविकने अभिनय सुरू ठेवला आणि चित्रपटात उत्तम भूमिका वठवल्या असे त्याच्या कुटुंबियांनी चाडविकला वाहिलेल्या श्रद्धांजलीपर संदेशात म्हटले आहे. एकीकडे चित्रपटात काम करत असताना दुसरीकडे चाडविक हा असंख्य शस्त्रक्रिया आणि केमोथेरपींशी झुंझत होता. याच काळात त्याला ब्लॅक पँथरची भूमिका चालून आली, ही भूमिका वठविणे त्याच्यासाठी अभिमानाची बाब होती असे त्याच्या कुटुंबियांनी म्हटले आहे.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x

— Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020