BMC Results 2026 – मुंबईत आतापर्यंतचे शिवशक्तीचे विजयी उमेदवार, ही पाहा यादी

मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या विजयी उमेदवारांची यादी.
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 182 मिलिंद वैद्य विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 124 सकीना शेख विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 32 मधून गीता भंडारी विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 73 लोना रावत विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 194 निशिकांत शिंदे विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 87 पूजा महाडेश्वर विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 83 सोनाली साबळे विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 123 सुनील मोरे विजयी.
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 37 योगिता कदम विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 53 जितेंद्र वळवी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 59 यशोधर फणसे
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 200 उर्मिला पांचाळ विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 88 श्रवरी परब विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 157 सरिता म्हस्के विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 193 हेमांगी वरळीकर विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 210 सोनम जामसुतकर विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्र. 185 जगदीश थैवलपिल यांचा विजय
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 111 दीपक सावंत विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 12 सारीका झोरे विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 187 जोसेफ कोळी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 169 प्रविणा मोरजकर विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 89 गितेश राऊत विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 158 चित्रा सांगळे
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 195 विजय भणगे
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 75 प्रमोद सावंत विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 203 श्रद्धा पेडणेकर
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 56 लक्ष्मी भाटीया
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 39 पुष्पा कळंबे विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 41 सुहास वाडकर
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 189 हर्षला मोरे
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 128 सई शिर्के विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 26 धर्मेंद्र काळे विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 208 रमाकांत रहाटे
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 171 राणी येरूणकर
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 64 सबा खान
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 77 शिवानी परब विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 199 किशोरी पेडणेकर विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 153 मिनाक्षी पाटणकर विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 54 अंकित प्रभू विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 115 ज्योती राजभोज विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 204 किरण तावडे विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 205 सुप्रिया दळवी विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 202 श्रद्धा जाधव विजयी
- मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 220 संपदा मयेकर विजयी