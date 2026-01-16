BMC Results 2026 – मुंबईत आतापर्यंतचे शिवशक्तीचे विजयी उमेदवार, ही पाहा यादी

मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या विजयी उमेदवारांची यादी.

मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 182 मिलिंद वैद्य विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 124 सकीना शेख विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 32 मधून गीता भंडारी विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 73 लोना रावत विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 194 निशिकांत शिंदे विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 87 पूजा महाडेश्वर विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 83 सोनाली साबळे विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 123 सुनील मोरे विजयी. मुंबईत वॉर्ड क्र. 83 सोनाली साबे विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 37 योगिता कदम विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 53 जितेंद्र वळवी मुंबईत वॉर्ड क्र. 59 यशोधर फणसे मुंबईत वॉर्ड क्र. 200 उर्मिला पांचाळ विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 88 श्रवरी परब विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 157 सरिता म्हस्के विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 193 हेमांगी वरळीकर विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 210 सोनम जामसुतकर विजयी मुंबईत वॉर्ड क्र. 185 जगदीश थैवलपिल यांचा विजय मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 111 दीपक सावंत विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 12 सारीका झोरे विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 187 जोसेफ कोळी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 169 प्रविणा मोरजकर विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 89 गितेश राऊत विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 158 चित्रा सांगळे मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 195 विजय भणगे मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 75 प्रमोद सावंत विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 203 श्रद्धा पेडणेकर मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 56 लक्ष्मी भाटीया मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 39 पुष्पा कळंबे विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 41 सुहास वाडकर मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 189 हर्षला मोरे मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 128 सई शिर्के विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 26 धर्मेंद्र काळे विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 208 रमाकांत रहाटे मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 171 राणी येरूणकर मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 64 सबा खान मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 77 शिवानी परब विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 199 किशोरी पेडणेकर विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 153 मिनाक्षी पाटणकर विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 54 अंकित प्रभू विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 115 ज्योती राजभोज विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 204 किरण तावडे विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 205 सुप्रिया दळवी विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 202 श्रद्धा जाधव विजयी मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 220 संपदा मयेकर विजयी