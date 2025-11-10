पल्लवी पुरकायस्थ हत्या प्रकरणातील मारेकरी सुरक्षा रक्षकाच्या जन्मठेपेवर शिक्कामोर्तब; फाशी सुनावण्यास हायकोर्टाचा नकार

सामना ऑनलाईन
|

वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या सज्जाद मुघल पठाणच्या जन्मठेपेवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. पठाणला फाशीची शिक्षा सुनावण्याची मागणी सरकारी वकिल आणि पल्लवीच्या कुटुंबियांनी केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला आव्हान देणारे अपिल फेटाळून लावत मारेकऱ्याची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

पल्लवी पुरकायस्थ हत्येप्रकरणी मारेकरी सुरक्षा रक्षक सज्जाद मुघल पठाणला 2014 मध्ये सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पल्लवीचे वडील आणि राज्य सरकारने या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.

वडाळा येथील हिमालयन हाईट्स इमारतीत 8 ऑगस्ट 2012 ला राहत्या घरी पल्लवी पुरकायस्थची निघृण हत्या करण्यात आली होती. इमारतीचा सुरक्षा रक्षक असलेल्या सज्जादला हत्या विनयभंग आणि ट्रेसपासिंग अंतर्गत सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

2016 साली पॅरोलवर कारागृहातून बाहेर आलेला सज्जाद पसार झाला होता. अखेर वर्षभराच्या अथक प्रयत्नानंतर मुंबई गुन्हे शाखेने त्याला काश्मीरवरून अटक केली होती. सज्जादला मिळालेली शिक्षा त्याने केलेल्या हत्येच्या अमानुषतेच्या प्रमाणात नसल्याचा अतानू यांचा याचिकेत दावा होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पाडणार; क्रीडा मंत्रालय उभारणार ‘स्पोर्ट्स सिटी’

अण्वस्त्रसज्जतेचा टेंभा मिरवणारा देश सध्या कांदे, टोमॅटो टंचाईचा सामना करत आहे; अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर निशाणा

MCA च्या अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड

Sangli news – विटा शहरात अग्नितांडव! स्टील-फर्निचरच्या दुकानाला भीषण आग, पती-पत्नीसह गर्भवती मुलगी अन् नात ठार

जम्मू कश्मीर पोलिसांकडून 2,900 किलो स्फोटके जप्त, दोन डॉक्टरांसह 7 जणांना अटक; जैशचे मॉड्यूल उद्ध्वस्त

supreme court

महिला आरक्षण कधी लागू करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

बिहारमध्ये इतिहास घडणार! जनता बदल घडवणार; तेजस्वी यादव यांचा विश्वास

महिला डॉक्टरला न्याय मिळावा म्हणून काँग्रेसचे आंदोलन, वर्षा बंगल्याला घेराव घालण्याचा प्रयत्न

अलार्म वाजला, पण ती उठलीच नाही…आंध्र प्रदेशमधील 23 वर्षीय विद्यार्थिनीचा अमेरिकेत रहस्यमय मृत्यू