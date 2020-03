गुरू-शिष्याच्या नात्याला काळिमा, महिला बॉक्सिंग खेळाडूवर ट्रेनमध्ये लैंगिक अत्याचार

गुरू आणि शिष्याच्या पवित्र नात्याला काळिमा फासण्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. 19 वर्षीय महिला बॉक्सिंग खेळाडूवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी खेळाडू व प्रशिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. संदीप मलिक असे पोलिसांनी अटक केलेल्या 28 वर्षीय प्रशिक्षकाचे नाव आहे.

‘एएनआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी अटक केलेला आरोपी संदीप मलिक बॉक्सिंग प्रशिक्षक असून त्याची बॉक्सिंग अकादमी आहे. 19 वर्षीय महिला खेळाडूवर चालत्या ट्रेनमध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. पीडितेच्या आरोपानंतर मंगळवारी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

Haryana: Police arrested a 28-year-old boxing coach yesterday from Sonipat for allegedly sexually assaulting his 19-year-old student while travelling on a train.

