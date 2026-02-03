मेलबर्नमधील महात्मा गांधींचा 426 किलोग्राम वजनाचा ब्राँझचा पुतळा चोरला

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नमध्ये रोव्हिल उपनगरातून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा 426 किलोग्राम वजनाचा कांस्य पुतळा चोरीला घेल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. भर वस्तीतून पुतळा कापून चोरीला गेल्याने हिंदुस्थानी नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. ऑस्ट्रेलिया इंडिया कम्युनिटी सेंटरच्या बाहेर हा पुतळा उभारण्यात आला होता. मात्र, आता पुतळाच चोरीला गेल्याने उलट-सुलट चर्चांना उधान आलं असून तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

महात्मा गांधींचा कांस्य पुतळा दिल्ली येथील हिंदुस्थानी सांस्कृतीत संबंध परिषदेने (ICCR) ऑस्ट्रेलियाला भेट स्वरुपात दिला होता. 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालीन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या हस्ते उद्घाटन करून पुतळ्याचे लोकार्पन करण्यात आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे पुतळ्याचे उद्घाटन करण्यात आल्यानंतर 24 तासांत पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली होती. मात्र, आता थेट पुतळाच चोरून नेण्यात आला आहे. मेलबर्न पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर घटना सोमवारी (2 फेब्रुवारी 2026) दुपारी 12.50 च्या सुमारास घडली आहे. तीन चोरट्यांनी पुतळा कापून नेला आहे. पुतळ्याचा आता फक्त पायाचा भाग बाकी राहिला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे.

महात्मा गांधीजींचा पुतळा चोरीला गेल्याप्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयसवाल यांनी ऑस्ट्रेलियन अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आहे. सदर प्रकरणाची माहिती घेत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच पुतळा परत आणून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी असंही ते म्हणाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अजितदादांच्या अस्थींचे पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीत विसर्जन

L&T Mumbai Open 2026 – दर्जा सेमेनिस्तजा, लानलाना तारारुडी, हॅनी वंदीविकल यांचा दुसऱ्या फेरीत प्रवेश

Ratnagiri News – लादलेली MIDC, जिंदाल कंपनीचे प्रदूषण, बेरोजगारी, संकटात सापडलेली मासेमारी; सामाजिक कार्यकर्त्याने फोडली वाचा

Gold Silver Prediction – अखेर रॉबर्ट कियोसाकी यांचे भाकीत खरे ठरले, सोन्याचांदीतील घसरण तात्पुरती ठरली

गद्दारांना धडा शिकवा आणि राजापूरात भगवा फडकवा, शिवसेना नेते विनायक राऊत यांचे आवाहन

ये नया हिंदुस्थान है! ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी! धुरंदर 2 चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित

CSMVS येथे ग्यूमेड तांत्रिक मठाकडून वाळू मांडळा निर्मिती; तिबेटच्या जिवंत परंपरांचा अनोखा अनुभव

कणकवलीत वीजपुरवठा खंडित; संतप्त व्यापाऱ्यांची वीज उपकेंद्रावर धडक

हॉकी वर्ल्डकपही खेळला; आता T-20 World Cup मध्ये धमाका करण्यासाठी 42 वर्षीय खेळाडू सज्ज