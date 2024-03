दिल्ली मद्य घोटाळा : BRS नेत्या के कविता यांना ईडीकडून अटक

भारत राष्ट्र समितीच्या विधानपरिषेदच्या आमदार व तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची मुलगी के कविता यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केली आहे. ईडीने शुक्रवारी त्यांच्या हैदराबाद येथील घरावर छापा टाकला. त्यानंतर कविता यांना ताब्यात घेत अटकेची कारवाई केली.

BRS MLC K Kavitha has been arrested by the Enforcement Directorate (ED).

