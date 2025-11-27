रत्नागिरी शहरातील प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये प्रचाराचा झंझावात; महाविकास आघाडीला वाढता पाठिंबा

सामना ऑनलाईन
|

रत्नागिरी नगर परिषद प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये महाविकास आघाडीने प्रचारात मुसंडी मारली आहे. प्रचारादरम्यान नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या रशिदा गोदड आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष नीलेश भोसले या प्रभागातून निवडणूक लढवत आहेत.

रशिदा गोदड गेली अनेक वर्ष नगरसेविका म्हणून कार्यरत आहेत. त्या शिवसेना पक्षाशी एकनिष्ठ राहिल्या आहेत. त्यामुळे या निष्ठावंत रशिदा गोदड यांना नागरिकांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष नीलेश भोसले निवडणूक लढवत आहेत. यापूर्वी या प्रभागातील नगरसेवक गद्दारी करून शिंदे गटात गेल्यामुळे परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. दुसऱ्या बाजूला नीलेश भोसले यांचा प्रभागात दांडगा जनसंपर्क आहे. त्यामुळे नीलेश भोसले यांचे पारडे जड आहे. प्रभाग क्र.१४ हा शहरातील सर्वात मोठा प्रभाग आहे. महाविकास आघाडीने या प्रभागात प्रचाराचा पहिला टप्पा पार केला आहे. शिवसेनेच्या पदयात्रेलाही या प्रभागात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिवानी सावंत-माने यांनीही प्रचारात सहभाग घेत नागरिकांशी संवाद साधला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बँड, बाजासह वऱ्हाडी वाजत गाजत निघाले..नवरदेवाच्या गाडीने वऱ्हाड्यांनाच चिरडले, वरपित्याचा जागीच मृत्यू

Ratnagiri News – बिबट्या आला आणि खुराड्यात अडकला; वनविभागाच्या बचाव पथकाने केली सुटका

Ratnagiri News – चिपळूणात शिवसेनेची निवडणूक प्रचारात मुसंडी

गौतम गंभीरला सुनील गावसकरांचा खंबीर पाठिंबा; टीकाकारांना फैलावर घेत विचारले खणखणीत प्रश्न

आयुष्यात मोठी पोकळी निर्माण झालीय…धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनी यांची भावूक पोस्ट

राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर प्राणघातक हल्ला; पुण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरू, प्रकृती चिंताजनक

इंडोनेशियाला 6.3 रिश्टर स्केल भूकंपाचा धक्का

आपण एकमेकांवर विश्वास ठेवू, एकमेकांसाठी लढू…, टीम इंडियाच्या पराभवावर कर्णधार शुभमन गिलची प्रतिक्रिया

लग्नाच्या वरातीत जात असताना कार दरीत कोसळली, तिघांचा मृत्यू; दोघे गंभीर जखमी