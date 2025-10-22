राष्ट्रपती दौप्रदी मुर्मू यांच्या सुरक्षेत निष्काळजीपणा, हेलिकॉप्टरची चाके खड्ड्यात रुतली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सुरक्षेतील निष्काळजीपणा समोर आलेला आहे. बुधवारी सकाळी राष्ट्रपतींना शबरीमला यात्रेसाठी घेऊन जाणारे हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर प्रमादम येथील राजीव गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये नव्याने बनवलेल्या काँक्रीट हेलिपॅडवर उतरताना एका खड्ड्यात अडकले. राष्ट्रपती मुर्मू यांचे हेलिकॉप्टर केरळमधील प्रमादम येथे उतरले तेव्हा राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेत ही चूक घडली.
केरल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान धंसा हेलिपैड का एक हिस्सा #Helicptor #PresidentDroupadiMurmu #Kerala @rashtrapatibhvn #PeoplesUpdate pic.twitter.com/IpVKKm5eOV
— People’s Update (@PeoplesUpdate) October 22, 2025
उतरल्यानंतर, राष्ट्रपतींचा ताफा रस्त्याने पंबा येथे रवाना झाला. राष्ट्रपतींच्या जाण्यानंतर, अनेक पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी हेलिपॅडवरील खड्ड्यांवरून राष्ट्रपतींच्या हेलिकॉप्टरची चाके काढताना दिसले.
एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की राष्ट्रपतींच्या हेलिकॉप्टरसाठी लँडिंग साइट शेवटच्या क्षणी निश्चित करण्यात आली होती, ज्यामुळे मंगळवारी रात्री उशिरा हेलिपॅडचे बांधकाम सुरू झाले. परिणामी, हेलिपॅड सुकले नव्हते आणि राष्ट्रपतींचे हेलिकॉप्टर उतरताच ते जास्त वजनामुळे चाके रुतली. सुदैवाने, यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडली नाही.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मंगळवारी संध्याकाळी दक्षिणेकडील राज्याच्या चार दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यासाठी तिरुअनंतपुरम येथे पोहोचल्या. बुधवारी सकाळी त्या पथनमथिट्टा जिल्ह्यात रवाना झाल्या, जिथे त्या सबरीमाला मंदिराला भेट देतील.