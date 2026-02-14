घोषणांनी नव्हे, तर पुराव्यांमधूनच विजय सिद्ध होतो, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे प्रतिपादन

हिंदुस्थानचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेबाबत भाष्य करताना राष्ट्रीय सुरक्षेची यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची गरज अधोरेखित केली. “बिघडलेल्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेवर विजयाची भावना उभी राहू शकत नाही,” असे ते म्हणाले.
पुण्यात झालेल्या ‘जय से विजय’ या परिसंवादाच्या उद्घाटन सत्रात बोलताना जनरल चौहान यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील हिंदुस्थानच्या यशाचा उल्लेख केला आणि “खरा विजय हा प्रत्यक्ष पुराव्यांमधून सिद्ध होतो,” असे सांगितले. उद्भवणाऱ्या आणि भविष्यातील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण व्यवस्थेचे संयत व वास्तववादी मूल्यमापन आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, “संरक्षण दलांच्या बाबतीत विजय हा केवळ घोषणांनी ठरत नाही. काही शेजारी देशांनी तसे केले असेल, पण आम्ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पुराव्यांमधून ते दाखवून दिले. केवळ उद्ध्वस्त दहशतवादी तळ, नुकसान झालेल्या धावपट्ट्या, निकामी हवाई तळ किंवा बिघडलेल्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेवर विजयाची भावना उभी राहू शकत नाही. अशा प्रकारचे विजय किंवा घोषणा टिकत नाहीत. खरा विजय हा पडताळता येणाऱ्या परिणामांपेक्षा प्रत्यक्ष पुराव्यांमध्ये असतो.”
पुढील दशकातील संरक्षण धोरणाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, हिंदुस्थानची संरक्षण भूमिका बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीचे वास्तव मूल्यमापन करून ठरवावी लागेल. “आगामी काळात कोणती आव्हाने येणार आहेत, याचा संयत आढावा घेऊनच पुढील दशकासाठीची संरक्षण नीती ठरवावी लागेल. सध्याचे जागतिक वातावरण अधिक स्पर्धात्मक, संघर्षमय, तणावपूर्ण आणि तंत्रज्ञानामुळे झपाट्याने बदलणारे होत आहे,” असे ते म्हणाले.
जागतिक परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू याविषयीचे गृहितक अविश्वसनीय ठरत असल्याचे सांगितले. “आजच्या जगात कोण मित्र, कोण सहयोगी आणि कोण शत्रू हे निश्चित सांगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास हिंदुस्थानने मानसिक, संरचनात्मक आणि भौतिकदृष्ट्या स्वतंत्रपणे कृती करण्यास तयार राहिले पाहिजे,” असे जनरल चौहान यांनी स्पष्ट केले.