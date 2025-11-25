सेलिना जेटलीने पतीवर दाखल केला घरगुती हिंसाचाराचा खटला

Celina Jaitly domestic violence case

बॉलिवूड अभिनेत्री सेलिना जेटली हिने तिचा पती पीटर हॉग याच्या विरोधात घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल केला आहे. तिने घरगुती हिंसाचार, क्रूरता आणि हेराफेरी या आरोपांखाली घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) मुंबई न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने ऑस्ट्रियन उद्योजक आणि हॉटेल व्यावसायिक असलेल्या हॉगला नोटीस बजावली आहे.

सेलिना जेटली आणि पीटर हॉग यांचा विवाह २०११ मध्ये ऑस्ट्रिया येथे झाला होता.

मार्च २०१२ मध्ये ते जुळ्या मुलांचे (twin boys) पालक झाले. त्यानंतर २०१७ मध्ये तिने पुन्हा जुळ्या मुलांना जन्म दिला, परंतु त्यापैकी एका बाळाचा ‘हायपोप्लास्टिक हार्ट’ (Hypoplastic Heart) नावाच्या हृदयविकारामुळे मृत्यू झाला.

सेलिना जेटली ‘नो एन्ट्री’, ‘अपना सपना मनी मनी’, ‘मनी है तो हनी है’, ‘गोलमाल रिटर्न्स’ आणि ‘थँक यू’ यांसारख्या चित्रपटांमधील कामासाठी ओळखली जाते.

गेल्या महिन्यात, तिने तिचा भाऊ, मेजर (निवृत्त) विक्रांत जेटली याला मदत मिळावी यासाठी दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली होती. संयुक्त अरब अमिरात (UAE) मध्ये तिच्या भावाला “बेकायदेशीररित्या अपहरण करून ताब्यात” ठेवले आहे, असे तिने न्यायालयात सांगितले होते.

तिने नमूद केले होते की तिचा भाऊ २०१६ पासून UAE मध्ये राहत आहे आणि तो ‘MATITI ग्रुप’साठी काम करत होता, जी ट्रेडिंग, सल्लागार आणि जोखीम व्यवस्थापन सेवांमध्ये कार्यरत आहे.

विक्रांत जेटलीला सप्टेंबर २०२४ मध्ये ताब्यात घेतल्यापासून, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (Ministry of External Affairs) त्याच्या कल्याणकारी परिस्थिती आणि कायदेशीर स्थितीसह मूलभूत माहिती मिळवण्यात अपयशी ठरले आहे, असा आरोप तिने केला.

त्यानंतर न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, अभिनेत्री आणि तिच्या भावामध्ये संपर्क साधण्यास मदत करावी, तसेच त्याचा आणि त्याच्या पत्नीचा संपर्क होण्यासाठी प्रयत्न करावा.

