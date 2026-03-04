स्वस्त आयफोन 17 ई लाँच

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अॅपल कंपनीने आयफोन चाहत्यांसाठी स्वस्तात मस्त आयफोन 17 ई लाँच केला आहे. हा फोन आयफोन 17 सीरिजमधील सर्वात स्वस्त फोन आहे. या फोनची सुरुवातीची किंमत 64 हजार 900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या फोनमध्ये 256 जीबी बेस स्टोरेज दिला आहे. या फोनची प्री-ऑर्डर 4 मार्च 2026 पासून सुरू होणार आहे. तर या फोनचा सेल 11 मार्चपासून सुरू केला जाणार आहे. 512 जीबी स्टोरेज पह्नची किंमत 84 हजार 900 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

चार वर्षांनंतर नवी मर्सिडीज लाँच

चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मर्सिडीज बेंजने आपली लग्झरी एमपीव्ही व्ही-क्लास हिंदुस्थानी मार्केटमध्ये पुन्हा लाँच केली. आकर्षक लूक आणि दमदार इंजिन असलेल्या या कारची सुरुवातीच किंमत 1.40 कोटी रुपये आहे. ही कार हिंदुस्थानी मार्केटमध्ये थेट टोयोटा वेलफायर आणि लेक्सस एलएम यासारख्या लक्झरी एमपीव्ही कारला टक्कर देईल. या कारला हिंदुस्थानातच बनवले जाणार आहे. व्ही-क्लासला पहिल्यांदा 2023 मध्ये ग्लोबली लेवलवर सादर केले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर निषेध नोंदवणाऱ्या कश्मिरच्या खासदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

बोबा टी आरोग्यासाठी धोकादायक: बबल टी पिल्याने किडनी स्टोन, फॅटी लिव्हर होण्याची शक्यता

Mumbai News – क्षुल्लक वादातून वडाळ्यात तरुणाची हत्या, चौघांना अटक

मिल्की पनीर खाण्यास खरोखर सुरक्षित आहे का, जाणून घ्या

इंस्टाग्रामवर रोज अश्लिल मेसेज पाठवणारा दुसरा तिसरा कुणी नसून…. आयेशा खान नेमकं काय म्हणाली

‘तुंबाड-2’मध्ये नवाजुद्दिन सिद्दिकीची एण्ट्री

देश विदेश – एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या एमडीचा राजीनामा

केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम विशेष पूजेचे शुल्क वाढणार

रेल्वेतील 22 हजार पदांच्या भरतीला मुदतवाढ