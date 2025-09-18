Chhattisgarh Encounter – सुकमामध्ये चकमक, 5 लाखांचे बक्षीस असलेली महिला नक्षलवादी ठार

छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये गुरुवारी चकमक झाली. या चकमकीत 5 लाखांचे बक्षीस असलेली महिला नक्षलवादी ठार झाली आहे. बुस्की नुप्पोन (35) असे ठार झालेल्या महिला नक्षलवाद्याचं नाव आहे. घटनास्थळावरून एक रायफल, मोठ्या प्रमाणात स्फोटके आणि इतर नक्षलवादी साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे.

गुप्त माहितीच्या आधारे सुरक्षा दलाने सुकमा जिल्ह्यातील जंगल परिसरात नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई सुरू केली. यावेळी नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलात चकमक झाली. यात नऊ गुन्ह्यात आरोपी असलेली आणि 5 लाखांचे बक्षीस असलेली बुस्की नुप्पोन ठार झाली, असे सुकमाचे पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांनी सांगितले.

बुस्की नुप्पोन ही एसीएम (मलंगीर एरिया कमिटी) सदस्य म्हणून कार्यरत होती. तिच्याविरुद्ध अरणपूर पोलीस ठाण्यात सात, कुंकुंडा येथे एक आणि गदिरास येथे एक गुन्हे दाखल आहेत. घटनास्थळावरून एक .315 बोर रायफल, पाच .315 रायफल काडतुसे, एक वायरलेस सेट, आठ डेटोनेटर, सुमारे 10 मीटर कॉर्डेक्स वायर, चार जिलेटिन रॉड, एक पिथू (लोड कॅरिअर), स्फोटके, एक रेडिओ, एक बंदा (बंडल), नक्षलवादी साहित्य साहित्यय जप्त करण्यात आले.

