ये डर अच्छा है! सोन्याचा स्ट्रॉ हरवल्याचे दुःख नाही; बायकोच्या शिक्षेची भीती वाटते…जाणून घ्या घटना

सामना ऑनलाईन
चहाचा शौकीन असलेल्या एका व्यक्तीने चहा पिण्यासाठी 12 लाखाचा स्ट्रॉ बनवून घेतला. मात्र एक दिवस तो स्ट्रॉ त्याच्याकडून हरवला. चहा पिण्यासाठी आवडता स्ट्रॉ हरवल्याने त्रस्त  झालेल्या व्यक्तीने पोलिसात धाव घेत मदत मागितली. त्याला चिंता स्ट्रॉ हरवल्याची नव्हती तर चिंता बायको काय शिक्षा देईल याची होती.

साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट नुसार, गोल्डन स्ट्रॉ शोधण्यासाठी त्या माणसाने पोलिसांची मदत घेतली. पूर्व चीनच्या झेजियांग प्रांतातील ही घटना सध्या चर्चेत आहे. शॉ नावाच्या माणसाला चहा पिण्याची इतकी आवड होती की त्याने त्यासाठी सोन्याचा स्ट्रॉ बनवला. एके रात्री शॉ त्याच्या पॅन्टच्या खिशात स्ट्रॉ घेऊन इलेक्ट्रिक बाईकवरून घरी जात होता. त्यानंतर तो एका खडबडीत मॅनहोलवरून गाडी चालवत असताना स्ट्रॉ बाहेर पडला. शॉ घाबरला आणि एक तास शोध घेतल्यानंतर पोलिसांना फोन केला. दोन पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांना हे ऐकून धक्का बसला की शॉ त्यांना100 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा स्ट्रॉ शोधत होता. शॉने अधिकाऱ्यांना सांगितले की जर त्याला ते सापडले नाही तर त्याची पत्नी घरी परतल्यावर त्याला शिक्षा करेल.

पोलीस त्या स्ट्रॉचा शोध घेत असताना ते रस्त्याच्या कडेला पडलेले आढळले. शॉने हा स्ट्रॉ बनवण्यासाठी 90 हजार युआन दिले होते. फक्त एका महिन्यात सोन्याच्या किमतीत 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने, आता त्याची किंमत 100,000 युआन झाली आहे. भरपूर शोधल्यानंतर मॅनहोलपासून सुमारे 100 मीटर अंतरावर फूटपाथवर पडलेला सोन्याचा स्ट्रॉ पोलिसांना दिसला. हरवलेला स्ट्रॉ सापडल्याने शॉच्या आनंदाला पारावर उरला नाही.

