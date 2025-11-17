Ratnagiri News – चिपळूण नगर परिषद निवडणूक, शिवसेनेकडून नगरसेवकपदासाठी 15 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

चिपळूण नगर परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. नगरपरिषदेवर भगवा फडकवण्यासाठी शिवसेनेचे उमेदवार सज्ज झाले आहेत. आज (17 नोव्हेंबर 2025) अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. शिवसेनेच्या वतीने आज 15 उमेदवरांनी अर्ज भरले. उद्या उमेदवारी अर्जाची छाननी होणार आहे.

शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने संकेत शिंदे, इरशत गोठे, मजर पेचकर, निकेत हरवंदे, वैशाली शिंदे, अजय भालेकर, वैशाली कदम, शैलेश टाकळे, भक्ती कुबडे, संजय गोताड, साक्षी लोटेकर (अपक्ष) सपना पवार, सचिन उर्फ भैय्या कदम आणि फिरदोस कवारे यांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत.

