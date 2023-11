अपहरण, मारहाण आणि लघुशंका; योगींच्या राज्यात घडलं माणुसकीला काळीमा फासणार कृत्य

उत्तर प्रदेश राज्यातील मेरठ जिल्ह्यामध्ये एका विध्यार्थ्याला मारहाण करण्यात आली आणि त्याच्यावर लघुशंका करण्यात आल्याचं धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हयरल झाल्यानंतर आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

उत्तर प्रदेश राज्यातील मेरठ जिल्ह्यात माणुसकीला काळीमा फासणार कृत्य घडलं आहे. मेरठच्या मेडिकल स्टेशन परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 12वी मध्ये शिकत असणारा राजेश (बदलेले नाव) 13 नोव्हेंबर, रोजी दिवाळीची मिठाई देण्यासाठी आपल्या मामाच्या घरी जात होता. मामाकडे जात असताना वाटेत काही टवाळखोर पोरांनी राजेशचे अपहरण केलं आणि त्याला जवळच्या जंगलात नेलं. राजेशला जंगलात घेऊन गेल्यावर बेदम मारहाण करण्यात आली आणि त्यातल्या एका टवाळखोरानं राजेशवर लघुशंका केली. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत त्यांनी या अमानवी कृत्याचा मोबाईलमध्ये व्हिडीओ काढला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल केला.

घाबरलेल्या राजेशनं वडिलांना घडलेला प्रकार सांगितला त्यानंतर वडिलांनी आरोपी आशिष मलिक, राजन, मोहित ठाकूर, अवी शर्मा आणि इतर तीन तरुणांविरुद्ध मेडिकल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यातल्या एका तरुणानं घटनेचा व्हिडीओ राजेशच्या वडिलांना पाठवून धमकवण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तातडीनं सूत्र हलवत आशिष मलिकला ताब्यात घेतलं. तर उर्वरीत आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी आपली पथके तैनात केली आहेत.

पोलिसांनी या प्रकरणी आयपीसी कलम 294 अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच, व्हिडीओ बनवून व्हायरल केल्यामुळे आयटी कायद्याची कलमे सुद्धा जोडण्यात येऊ शकतात का याची माहिती पोलीस घेत आहेत. मेरठ शहराचे पोलीस अधिक्षक म्हणाले की, ‘पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. अन्य आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांचे पथक तैनात करण्यात आलं आहे. तसेच या प्रकरणातील कलमही वाढवण्यात आली असून पुढील कारवाई सुरू आहे’.

Warning: Disturbing video, abuse

In a shocking incident in UP’s Meerut, a man could be seen urinating on the face of a youth held captive by goons at a secluded spot under Medical PS area. The victim could be heard pleading but to no avail. Incident took place on November 13. pic.twitter.com/MlTSEnVzBS

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 26, 2023