कोस्टल रोडवर BMW कारला अपघात, सुदैवाने जीवितहानी नाही

सामना ऑनलाईन
|

मंगळवार रात्री उशिरा मुंबईतील ताडदेवजवळील कोस्टल रोडवर एका बीएमडब्ल्यू कारचा अपघात झाला. चालकाचा गाडीवरून ताबा सुटल्याने गाडी रस्त्याच्या बाजूच्या अडथळ्याला जाऊन धडकली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

अपघातानंतर गाडीला वाहतुकीत अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून ती घटनास्थळावरून हटवण्यात आली. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप निश्चित झाले नसले तरी प्राथमिक अंदाजानुसार बेफिकीर किंवा निष्काळजी वाहनचालकामुळे ही घटना घडली असावी, असे सूचित होते.

मुंबई पोलिसांकडून अद्याप या घटनेवर अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही, परंतु अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चौकशी सुरू केली आहे. कोस्टल रोडवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून चालकाने वेगमर्यादा ओलांडली का किंवा लेनचे नियम मोडले का, याचा शोध घेतला जाणार आहे.

जर वाहनचालकाची निष्काळजीपणा किंवा बेदरकारपणा सिद्ध झाला, तर पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत. यावर्षीच सुरू झालेल्या कोस्टल रोडवर आधीच अनेक वेळा ओव्हरस्पीडिंग आणि लेन उल्लंघनाच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दुसऱ्यांचे चांगले कार्यक्रम सुद्धा आपलेच आहेत हे दाखवण्यापर्यंत सरकार जाईल असे वाटले नव्हते, मनसेचा संताप

पॅरिसमध्ये धुमस्टाईल चोरी, 800 कोटींचे दागिने घेऊन चोर फरार

चिरा बाजार येथील म्हाडाच्या इमारतीचा भाग कोसळला, दोन ज्येष्ठ नागरिक जखमी

बलुचिस्तान, PoK घेण्याची भाषा करणाऱ्यांकडे आपलाच चषक परत आणण्याची कुवत नाही – संजय राऊत

निधीचे असमान वाटप हे लोकशाहीविरोधी कारस्थान; संजय राऊत यांचा घणाघात

पाकिस्तानचं दिवाळं! महागाईने गाठला उच्चांक, टोमॅटोचे दर ऐकून बसेल धक्का

राष्ट्रपती दौप्रदी मुर्मू यांच्या सुरक्षेत निष्काळजीपणा, हेलिकॉप्टरची चाके खड्ड्यात रुतली

कॅनडामध्ये पंजाबी गायक तेजी काहलोनवर गोळीबार, रोहित गोदरा टोळीने जबाबदारी घेतली, धमकीची पोस्ट व्हायरल

रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याबाबतची ट्रम्प-पुतिन यांची बैठक पुढे ढकलली; शांतता प्रस्थापित होण्याबाबत साशंकता