कोस्टल रोडवर BMW कारला अपघात, सुदैवाने जीवितहानी नाही

मंगळवार रात्री उशिरा मुंबईतील ताडदेवजवळील कोस्टल रोडवर एका बीएमडब्ल्यू कारचा अपघात झाला. चालकाचा गाडीवरून ताबा सुटल्याने गाडी रस्त्याच्या बाजूच्या अडथळ्याला जाऊन धडकली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
अपघातानंतर गाडीला वाहतुकीत अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून ती घटनास्थळावरून हटवण्यात आली. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप निश्चित झाले नसले तरी प्राथमिक अंदाजानुसार बेफिकीर किंवा निष्काळजी वाहनचालकामुळे ही घटना घडली असावी, असे सूचित होते.
मुंबई पोलिसांकडून अद्याप या घटनेवर अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही, परंतु अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चौकशी सुरू केली आहे. कोस्टल रोडवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून चालकाने वेगमर्यादा ओलांडली का किंवा लेनचे नियम मोडले का, याचा शोध घेतला जाणार आहे.
जर वाहनचालकाची निष्काळजीपणा किंवा बेदरकारपणा सिद्ध झाला, तर पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत. यावर्षीच सुरू झालेल्या कोस्टल रोडवर आधीच अनेक वेळा ओव्हरस्पीडिंग आणि लेन उल्लंघनाच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत.
Traffic movement on the Coastal Road (Tardeo) South Bound had slowed down earlier due to a BMW car accident. The incident led to congestion and slow-moving vehicles in the area.
